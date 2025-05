Maltempo Spagna, enorme tromba marina a Oliva | FOTO

MeteoWeb

Mercoledì 14 maggio, al largo della costa di Oliva, nella comunità autonoma Valenciana, in Spagna, si è formata una grande tromba marina. Il vortice, di grosse dimensioni e visibile da diversi chilometri di distanza, è stato avvistato e registrato da diverse persone. Secondo José Ángel Núñez, responsabile del Dipartimento di climatologia dell’AEMET nella Comunità Valenciana, si è verificata una significativa “instabilità” nell’area. “Piove con temporali a La Safor“, ha ricordato Núñez, spiegando che “le trombe marine di solito non toccano terra. Se lo fanno, hanno un’altezza di qualche centinaio di metri, ma poi si dissipano”, ha spiegato. In effetti, la tromba marina non ha toccato la terraferma e quindi non ha causato alcun danno. Restano le spettacolari immagini a corredo dell’articolo.

Núñez sottolinea che queste trombe marine (che si differenziano dai tornado che vengono generati sulla terraferma) “hanno vita breve” ed evidenzia che “il momento più favorevole” per la loro formazione è il mattino presto, quando si verifica la convergenza delle brezze, provenienti dal vento di Levante e dal mare verso terra.

AEMET aveva emesso un’allerta meteo gialla per la costa settentrionale di Alicante e ha segnalato forti piogge lungo la costa meridionale di Valencia, nella regione di La Safor. A Oliva, in un’ora, tra le 9 e le 10 del mattino, sono caduti oltre 52mm di pioggia. Il nubifragio che ha colpito Oliva ha lasciato anche piccoli chicchi di grandine. Nel giro di pochi minuti, le strade del centro città si sono riempite d’acqua, ha affermato María Bertomeu, Assessore alla Comunicazione e all’Ambiente. Tuttavia non si sono verificati incidenti gravi.