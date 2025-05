Maltempo sull’Abruzzo: piogge torrenziali e temporali intensi fin sulla costa

MeteoWeb

L’Italia continua a essere interessata da un regime meteorologico instabile, conseguenza diretta dell’afflusso di correnti fresche di origine nord-europea che si spingono fin verso il bacino del Mediterraneo. Questa dinamica atmosferica sta alimentando una vasta circolazione depressionaria che determina condizioni di marcata instabilità su gran parte del territorio nazionale. Il contrasto tra le masse d’aria più fredde in discesa dal Nord Europa e quelle relativamente più miti presenti sull’area mediterranea favorisce lo sviluppo di fenomeni atmosferici intensi e spesso improvvisi.

Attualmente, si registra l’attivazione di una linea temporalesca ben strutturata che sta interessando in particolare l’Abruzzo, muovendosi rapidamente verso le zone costiere. Le aree comprese tra il Pescarese e il Chietino risultano le più colpite, con temporali di forte intensità accompagnati da precipitazioni abbondanti, raffiche di vento e possibili locali grandinate. Questo tipo di configurazione, associata a una persistente instabilità, rende difficile l’evoluzione di condizioni meteo più stabili nel breve termine.

Le previsioni per le prossime 24 ore non indicano miglioramenti significativi. Anche la giornata di domani sarà segnata dalla presenza di un’area di bassa pressione piuttosto organizzata, estesa tra la Francia e il Nord Italia. Tale assetto sinottico continuerà a favorire l’innesco di rovesci e temporali a carattere intermittente, che risulteranno particolarmente diffusi e localmente intensi soprattutto nelle ore centrali della giornata. Si tratta di un contesto meteorologico potenzialmente perturbato, nel quale non si possono escludere fenomeni violenti, come grandinate e colpi di vento, in concomitanza con i nuclei temporaleschi più attivi.

In sintesi, l’instabilità atmosferica sull’Italia rimane alimentata da una configurazione barica sfavorevole, destinata a persistere ancora per qualche giorno. Questo scenario impone prudenza e attenzione, specialmente nelle zone già interessate da precipitazioni abbondanti, dove il rischio di criticità idrogeologiche potrebbe aumentare in caso di ulteriori piogge intense.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: