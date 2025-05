Maltempo, forte temporale tra Medicina e Sesto Imolese | VIDEO

MeteoWeb

Un violento temporale ha colpito l’area compresa tra Medicina e Sesto Imolese intorno alle ore 19:15 di oggi. Il fronte temporalesco, accompagnato da intense precipitazioni e raffiche di vento, si è abbattuto sull’area con particolare forza, causando un repentino abbassamento delle temperature e condizioni di scarsa visibilità. Il sistema temporalesco si sta muovendo lentamente verso Est, interessando progressivamente le aree limitrofe, con possibilità di nuovi rovesci anche intensi nelle prossime ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.