Maltempo, temporale molto forte sullo Stretto di Messina: nubifragio e tempeste di fulmini, blackout elettrici | LIVE

Un violento temporale sta colpendo lo Stretto di Messina. Violenti nubifragi in corso sulle colline peloritane, dove sono già caduti 60mm di pioggia a Calvaruso, 55mm a Bisconte, e 37mm a Cumia, ma continua a diluviare. Piove a dirotto su Messina e in tutto l’hinterland cittadino, la situazione sta diventando critica con colate di acqua e fango in tutta la città. L’accumulo pluviometrico delle ultime due ore è di 43mm all’Istituto Geofisico, a Messina città.

Piove a dirotto anche a Reggio Calabria, dove dopo i 15mm di pioggia caduti ieri, oggi siamo già a 20mm di pioggia giornalieri. La temperatura è crollata a +16°C in pieno giorno, tanto a Messina quanto a Reggio Calabria: una temperatura tipicamente invernale per quest’orario della giornata, in cui tra l’altro è sceso il buio in pieno giorno. A Messina un picco clamoroso di +15,7°C in riva al mare alle 15:30. Ancora più freddo a Reggio Calabria, con +15,4°C alle 15:20.

A fare paura sono le raffiche di fulmini e saette, che si ripetono in continuazione con tuoni fortissimi. In molte zone di Messina è saltata la corrente, e interi quartieri sono in blackout. Gravi sbalzi elettrici anche a Reggio Calabria. Piove a dirotto anche in altre zone di Calabria (catanzarese) e Sicilia (monti Iblei).

