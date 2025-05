Maltempo: forte temporale a Ravenna e intense grandinate sull’Appennino romagnolo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Instabilità in aumento in Emilia Romagna: rovesci temporaleschi attualmente in atto su Ferrarese mentre un forte temporale ha colpito Ravenna, dove finora sono caduti 12mm di pioggia, provocando alcuni allagamenti. Inoltre, sull’alto Appennino romagnolo sono in atto intensi temporali con locali grandinate, anche intense. Come quella che ha colpito la zona del Rifugio Lo Scoiattolo, a 1400 metri di quota, presso il valico del Fumaiolo: ingenti le quantità di grandine al suolo, per fortuna di piccole dimensioni, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Forte temporale a Ravenna, zona Darsena

Il forte temporale che ha colpito Ravenna

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.