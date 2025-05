Maltempo, violento temporale a Roma: grandine e fulmini colpiscono il Raccordo Anulare

MeteoWeb

Una violenta cella temporalesca ha investito nelle ultime ore la zona nord della Capitale, colpendo in modo particolare il tratto compreso tra Tor di Quinto e Settebagni lungo il Grande Raccordo Anulare. Pioggia battente, scariche elettriche frequenti e una intensa grandinata hanno causato un drastico calo della visibilità, complicando la circolazione stradale e costringendo gli automobilisti a rallentamenti e soste precauzionali. Secondo le più recenti immagini radar, il sistema temporalesco in atto si presenta estremamente localizzato ma di elevatissima intensità, con riflettività a fondoscala. Il fenomeno è stato accompagnato da fulmini frequenti e raffiche di vento improvvise, segno della presenza di forti moti convettivi tipici dei temporali più strutturati.

Le autorità raccomandano massima prudenza alla guida, specie nei tratti colpiti dalla grandine e dove la visibilità è ridotta. Le condizioni attuali, inoltre, aumentano significativamente il rischio di allagamenti localizzati e fenomeni di aquaplaning.

Tendenza meteo: Lazio ancora nel mirino dell’instabilità atmosferica

Nei prossimi giorni, la situazione meteorologica resterà altamente dinamica, con un alternarsi di schiarite e nuove fasi perturbate. Giovedì, in particolare, il tempo si manterrà variabile e a tratti instabile, con rovesci o temporali pomeridiani attesi soprattutto lungo l’Appennino centrale. Le aree costiere e le pianure, invece, godranno di condizioni generalmente più asciutte, sebbene non mancheranno passaggi nuvolosi sparsi.

Venerdì 16 maggio, è previsto l’arrivo di un fronte freddo proveniente da nord, che tenderà a interagire con una circolazione depressionaria in risalita dai bacini meridionali, dando vita a una giornata potenzialmente turbolenta. Al mattino saranno possibili rovesci sparsi, seguiti da rapide schiarite, ma in un contesto più fresco e ventilato, specie sulle pianure laziali e nel Viterbese.

Nel corso del pomeriggio-sera di venerdì, l’instabilità si accentuerà nuovamente nelle regioni centro-meridionali, dove sono attesi temporali localizzati, anche di forte intensità, che potrebbero lambire anche alcuni tratti costieri.

Il weekend porterà un miglioramento (parziale)

Tra sabato e domenica si intravede una tregua meteorologica, con temperature in lieve rialzo e un maggiore soleggiamento soprattutto sulle regioni tirreniche. Tuttavia, non mancheranno ancora episodi di instabilità pomeridiana nelle zone interne montuose, in particolare lungo l’Appennino centrale, dove saranno possibili rovesci sparsi e locali temporali.

Il miglioramento sarà più marcato sulle coste e sulle aree pianeggianti, dove il rialzo termico e la ventilazione settentrionale favoriranno condizioni più gradevoli e asciutte.

Conclusioni: perché maggio 2025 continua a sorprendere

L’andamento meteorologico di questa primavera si conferma altamente anomalo, con frequenti affondi perturbati e uno scarso consolidamento delle alte pressioni. L’interazione tra masse d’aria fredda nord-europee e aria più mite di origine mediterranea continua a generare fenomeni a tratti violenti e imprevedibili.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.