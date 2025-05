Maltempo, temporali tra Emilia-Romagna e Toscana: “fenomeni forti” | LIVE

MeteoWeb

Intensi temporali stanno risalendo dalla Toscana verso l’Emilia-Romagna: precipitazioni di forte intensità stanno interessando l’Appennino tra il Ravennate e la Toscana, il Cesenate, in particolare tra Verghereto e Alfero, e l’area compresa tra San Marino e Rimini. I fenomeni risultano in movimento verso Nord/Est.

“Intensa linea temporalesca tra le province di Pisa e Firenze. L’area più instabile si conferma quella centrale con fenomeni, anche forti, che potranno ripresentarsi anche nelle prossime ore“: è quanto ha riportato il presidente della Toscana, Eugenio Giani, in riferimento alla fase di maltempo in corso. Nella regione è in vigore l’allerta meteo arancione della protezione civile per rischio idrogeologico e temporali forti per l’intera giornata e in alcune aree le scuole sono state chiuse. Inoltre, viene segnalato da Giani un nubifragio nell’area di Pomarance (Pisa), in Alta Val di Cecina, zona spesso colpita gravemente dal maltempo, “con 64 mm di pioggia caduti nella ultima ora“, . “Nelle prossime ore è atteso un graduale aumento della instabilità con temporali più diffusi e localmente intensi, in particolare tra Firenze, Siena e Arezzo. Il nostro sistema regionale è in stato allerta e pronto ad intervenire in caso di necessità”.

