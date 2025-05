Maltempo, temporali, fulmini e rovesci su mezza Europa: peggioramento imminente anche sull’Italia

MeteoWeb

ùL’estate meteorologica si apre con un quadro sinottico fortemente dinamico sull’Europa centro-occidentale. Una vasta struttura ciclonica atlantica, centrata tra l’Islanda, la Scozia e il Mar di Norvegia, sta pilotando verso sud-est una perturbazione attiva, che avanza gradualmente in direzione dell’Italia, contendendosi lo spazio con il promontorio subtropicale nord-africano risalito verso il Mediterraneo.

Questa configurazione, piuttosto frequente nei mesi di transizione tra primavera ed estate, sta innescando una notevole instabilità atmosferica su gran parte del continente europeo, con temporali diffusi, rovesci intensi e una forte attività elettrica osservata in diverse nazioni dell’Europa centro-settentrionale.

Nel pomeriggio di sabato, il radar meteorologico europeo ha mostrato un’intensa attività temporalesca su ampie porzioni di Francia meridionale, Germania, Belgio e Paesi Bassi. Le celle più attive si sono mosse da ovest verso est, accompagnate da elevati tassi di fulminazione e precipitazioni localmente violente.

Nel corso delle ultime ore, alcune di queste celle hanno raggiunto anche l’Italia nord-occidentale, interessando in particolare le zone alpine e pedemontane del cuneese e del torinese. Tuttavia, la parte più attiva del fronte perturbato resterà ancora confinata oltralpe, limitandosi per ora a coinvolgere solo i settori settentrionali e di confine.

Domenica 1° giugno: focus su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale

Secondo le ultime proiezioni modellistiche, la giornata di domenica 1° giugno sarà caratterizzata da un aumento dell’instabilità atmosferica al Nord Italia, con lo sviluppo di temporali pomeridiani e serali, principalmente lungo l’arco alpino e prealpino, ma non solo.

Le aree più esposte saranno:

Alpi occidentali e centrali

Prealpi lombarde e venete

Appennino ligure e settentrionale

Nel corso del pomeriggio, alcuni di questi temporali potranno propagarsi verso le adiacenti pianure, in particolare sulla bassa Valle d’Aosta, sul Piemonte settentrionale e centro-orientale, sulla Lombardia nord-occidentale, e localmente anche sull’Emilia centro-occidentale.

Rischio grandine e colpi di vento: attenzione alle micro-aree

Nonostante la copertura spaziale non sia omogenea, i fenomeni potranno localmente assumere carattere di forte intensità, con possibili grandinate, forti raffiche di vento e accumuli pluviometrici improvvisi in corrispondenza dei nuclei temporaleschi più attivi.

Le condizioni sinottiche, infatti, mostrano parametri favorevoli allo sviluppo convettivo: al contrasto tra l’aria calda preesistente e l’aria più fresca in ingresso si somma una discreta forzante orografica e termica. Il risultato potrebbe essere la formazione di celle temporalesche a sviluppo verticale rapido, in grado di generare fenomeni localmente severi, specie sulle zone pianeggianti adiacenti ai rilievi.

L’anticiclone subtropicale resiste al Centro-Sud

Mentre il Nord sarà esposto a questa fase instabile, il resto della Penisola continuerà a sperimentare condizioni più stabili e soleggiate, grazie alla presenza dell’anticiclone africano, ben strutturato su Centro, Sud e Isole Maggiori.

Le temperature, in queste aree, si manterranno su valori estivi, con massime spesso comprese tra 28°C e 32°C, e picchi anche superiori nelle vallate interne e sulle pianure del Sud.

Conclusione: instabilità settoriale ma intensa, attenzione ai fenomeni localizzati

Il passaggio del fronte perturbato associato al vortice ciclonico atlantico segnerà l’esordio di giugno con un contrasto meteorologico netto tra Nord e Sud Italia. Se al Sud il sole continuerà a dominare, il Nord dovrà fare i conti con temporali a tratti intensi, rischio grandine e venti improvvisi, specie nelle zone prossime ai rilievi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: