Maltempo estremo: temporali sempre più imprevedibili, il riscaldamento globale ne cambia la dinamica

In un’epoca in cui il riscaldamento globale sembra alimentare ogni genere di evento estremo, un nuovo studio condotto da OSMER-ARPA Friuli Venezia Giulia in collaborazione con CNR-ISAC lancia un messaggio in controtendenza: nonostante l’atmosfera sia sempre più carica di energia, i temporali intensi non stanno aumentando. Anzi, in alcune aree del Nord-Est italiano, rimangono sorprendentemente stabili.

Questa analisi – basata su 31 anni di dati (1992-2022) – mette in discussione alcune delle certezze su cui si è fondata finora la meteorologia operativa. In particolare, suggerisce che le vecchie correlazioni tra parametri atmosferici e fenomeni convettivi estremi non siano più affidabili in un clima che cambia rapidamente.

Atmosfera più “carica”, ma meno temporali: ecco il paradosso

Lo studio ha registrato un aumento significativo in diversi parametri che, in teoria, dovrebbero favorire lo sviluppo di temporali intensi e piogge convettive. In particolare:

Acqua precipitabile totale in troposfera in aumento (Total Column Water Vapor)

in troposfera in aumento (Total Column Water Vapor) CAPE (energia potenziale disponibile per la convezione) in crescita

(energia potenziale disponibile per la convezione) in crescita CIN (inibizione convettiva) in calo

Si tratta, insomma, di condizioni che storicamente sono considerate il “carburante perfetto” per la formazione di temporali violenti.

Eppure, i dati osservativi raccontano un’altra storia:

La frequenza delle piogge intense non mostra alcun trend di crescita

non mostra alcun trend di crescita La densità media di fulmini rimane sostanzialmente invariata

rimane sostanzialmente invariata Le grandinate non sono più frequenti, anche se il diametro medio dei chicchi è effettivamente aumentato

Il cambiamento climatico ha spezzato le regole della previsione?

Gli autori dello studio si sono posti una domanda cruciale: perché i parametri atmosferici favorevoli non si traducono più automaticamente in temporali intensi?

“Ci siamo chiesti se le semplici relazioni statistiche che legano i parametri ambientali alle osservazioni di temporali siano o non siano conservate inalterate in uno scenario di forte riscaldamento globale.”

— Agostino Manzato, OSMER-ARPA FVG/CNR-ISAC

Il punto è che le condizioni atmosferiche stanno cambiando a una velocità tale da rompere le vecchie relazioni empiriche. L’atmosfera non risponde più come prima agli stimoli. I modelli che funzionavano in un clima stabile oggi rischiano di essere fuorvianti.

La nascita dei temporali è (molto) più complessa di quanto pensassimo

Nel nuovo contesto climatico, non basta avere più calore e umidità. Ciò che cambia è come e quando questi ingredienti si combinano, e soprattutto quali altri fattori entrano in gioco. Tra i più importanti:

La distribuzione verticale dell’umidità

La presenza residua di inibizione convettiva anche in condizioni teoricamente favorevoli

anche in condizioni teoricamente favorevoli Cambiamenti nella circolazione atmosferica su larga scala

In altre parole, i temporali non nascono solo da “tanto CAPE e poca CIN”, ma da un equilibrio instabile di numerose variabili, che oggi sembrano rispondere a logiche nuove e ancora in parte sconosciute.

Quali sono le implicazioni per le previsioni meteo?

In un clima che cambia, non è sufficiente affidarsi a pochi indicatori chiave per prevedere l’insorgenza di eventi estremi. Questo vale soprattutto per fenomeni come i temporali convettivi, la cui genesi è già di per sé caotica e localizzata.

Le proiezioni basate solo su parametri atmosferici “classici” rischiano di sottovalutare o sovrastimare il rischio reale.

il rischio reale. Serve uno scatto in avanti della modellistica meteorologica , capace di integrare più fattori e di adattarsi alle nuove dinamiche indotte dal riscaldamento globale .

, capace di integrare più fattori e di adattarsi alle nuove dinamiche indotte dal . È necessario superare la semplificazione statistica e investire nella simulazione dei processi fisici reali, anche su scala molto locale.

Un cambiamento silenzioso ma profondo

Questo studio non nega l’esistenza di un aumento dei rischi climatici, ma avverte: il cambiamento non è sempre lineare né intuitivo. Non tutto aumenta allo stesso ritmo, e non tutte le dinamiche sono amplificate in egual misura.

Nel caso dei temporali nel Nord-Est italiano, più energia non equivale automaticamente a più eventi estremi. Anzi, è possibile che in futuro alcune aree vedano una maggiore variabilità e una maggiore imprevedibilità, piuttosto che una semplice intensificazione.

Conclusioni: oltre le vecchie certezze

Lo studio lancia un messaggio forte a meteorologi, climatologi e decisori pubblici: occorre rivedere i modelli interpretativi su cui si basano analisi e previsioni.

Il clima sta cambiando, ma non secondo regole lineari o universali. Le relazioni statistiche che abbiamo usato per decenni per “prevedere il futuro” ora vanno aggiornate. I temporali non spariranno, ma potrebbero manifestarsi in modi nuovi, meno frequenti ma più intensi, più localizzati e meno prevedibili.