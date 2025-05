Maltempo, temporali intensi in Abruzzo: violenta grandinata a Capitignano, allagamenti a L’Aquila

MeteoWeb

Una giornata all’insegna del maltempo ha interessato le zone interne dell’Italia centrale, con particolare impatto lungo la dorsale appenninica abruzzese. L’instabilità atmosferica, già evidente dalle prime ore, ha raggiunto il suo apice nel pomeriggio, quando potenti celle temporalesche hanno colpito con forza le aree montane e pedemontane, dando luogo a fenomeni intensi e diffusi.

L’episodio più severo si è verificato nell’Alta Valle dell’Aterno, dove il comune di Capitignano è stato investito da una grandinata improvvisa di notevole violenza. In pochi minuti, il paesaggio si è imbiancato come in inverno, con strade ricoperte da uno spesso strato di ghiaccio che ha reso la circolazione estremamente pericolosa, se non impossibile. Le autorità locali sono state costrette a mobilitare mezzi sgombraneve e veicoli attrezzati per liberare la viabilità e soccorrere automobilisti in difficoltà, molti dei quali sono rimasti bloccati a bordo delle proprie auto.

Anche nel capoluogo, L’Aquila, la situazione non è stata meno complessa. Un violento nubifragio ha colto di sorpresa la città, in particolare la zona est, provocando l’allagamento di numerose arterie stradali. L’acqua ha invaso carreggiate e incroci, causando il blocco di diverse automobili rimaste intrappolate nei punti più critici. I vigili del fuoco del comando provinciale sono stati impegnati in decine di interventi, soprattutto nei quartieri di Sant’Elia e Torretta, dove le chiamate di soccorso si sono susseguite per tutta la seconda parte della giornata.

Tra le aree maggiormente colpite si segnala anche il tratto stradale che conduce al cimitero monumentale, dove la viabilità ha subito forti rallentamenti a causa di veicoli immobilizzati dall’acqua accumulata in carreggiata. In diversi punti è stato necessario l’intervento con idrovore e pompe per il deflusso delle acque piovane.

La dinamica osservata oggi rientra in un quadro di instabilità di stampo primaverile, con contrasti termici accentuati e un’atmosfera particolarmente ricettiva alla formazione di celle temporalesche multicellulari. Le condizioni rimangono sotto osservazione anche per le prossime ore, dato il perdurare di un flusso umido in quota che continuerà ad alimentare l’instabilità soprattutto nelle zone interne dell’Italia centrale.

