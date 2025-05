Maltempo, violenti temporali nel basso Lazio: il Frusinate piomba in inverno, sbalzi incredibili con Roma

MeteoWeb

Forti temporali hanno colpito il basso Lazio nel pomeriggio, quindi le province di Frosinone e Latina, con accumuli pluviometrici importanti soprattutto a ridosso dei Monti Lepini (tra Sgurgola e Gorga), dove si sono registrati tra i 70 e gli 85mm di pioggia; fino a 55mm tra Ceccano, Giuliano di Roma e Osteria di Castro, 40mm ad Anagni, 39mm a Collepardo, 34mm a Ferentino, 24mm a Frosinone. Un altro aspetto rilevante è quello termico, con le temperature che sono crollate. Così mentre a Roma, non colpita dal maltempo così come il resto del Lazio, attualmente la temperatura è di +19°C, nelle zone del Frusinate interessate dai fenomeni si registrano valori di +12-13°C, decisamente anomali per il periodo, quasi invernali, dopo aver raggiunto massime di +22-23°C.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.