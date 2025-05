Maltempo, temporali pomeridiani nel Lazio: forti raffiche di vento su Roma e una Shelf Cloud

MeteoWeb

Forti temporali pomeridiani hanno colpito parte del Lazio oggi, in particolare le province di Roma e Frosinone. Sul fronte piogge, spiccano i 22mm caduti a Fondi (Latina) e gli 11mm caduti ad Anagni (Frosinone). Un temporale che ha coinvolto i Prenestini e poi Velletri ha generato raffiche di vento molto intense fin su Roma, anche se senza pioggia. Le raffiche hanno raggiunto i 30-40km/h; segnaliamo 44km/h a Roma Sud, Lanuvio, Mentana, 42km/h a Pomezia.

Inoltre, una Shelf Cloud (o nube a mensola), fenomeno che annuncia forte maltempo, è stata immortalata da Anzio in direzione Cisterna di Latina, come reso noto dalla pagina Facebook “Meteo Lazio”.

