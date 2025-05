Maltempo, violenti temporali V-shaped dal ciclone Ines: nubifragi nel Palermitano e a Malta | VIDEO

MeteoWeb

L’ondata di maltempo causata dal ciclone Ines entra nel vivo in Sicilia. In questo momento, sono in atto due temporali V-shaped, ossia a forma di V, tra i più violenti, in grado di causare fenomeni estremi, come piogge abbondanti e insistenti, grandine e tornado: uno è attivo su Malta, mentre l’altro su Palermo ed è in rapido spostamento verso il Tirreno e le Isole Eolie. Su Malta sono caduti già 30mm di pioggia, mentre sul Palermitano, dove complessivamente nelle ultime 24 ore si toccano picchi di 130mm, nelle ultime 3 ore a causa di questo violento temporale sono caduti sui 25mm. I dati delle ultime 3 ore indicano infatti: 24mm ad Altavilla Milicia, Torretta, 22mm a Collesano, Manali, 20mm a Ventimiglia di Sicilia, 19mm a Belmonte Mezzagno. Diverse località del Palermitano stanno subendo, dunque, nuovi allagamenti a causa di queste nuove piogge, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Maltempo Sicilia, allagamenti a Palermo

