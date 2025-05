Maltempo, Tornado a Puerto Varas in Cile: venti a 178 km/h e gravi danni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Domenica 25 maggio 2025 il cielo sopra Puerto Varas, pittoresca cittadina nella regione de Los Lagos, si è improvvisamente oscurato: in pochi minuti, la città si è trovata al centro di un violento tornado, uno dei fenomeni meteorologici più intensi e devastanti che abbiano colpito il sud del Cile negli ultimi anni. Raffiche di vento superiori a 178 km/h hanno spazzato via tetti, sradicato alberi e causato una lunga serie di danni materiali, fortunatamente senza vittime.

Raffiche impetuose e tetti divelti: cosa è accaduto a Puerto Varas

Secondo quanto riportato dalla Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), l’evento ha avuto tutte le caratteristiche di un tornado di medio-alta intensità, in grado di generare effetti distruttivi lungo il suo percorso. Le forti raffiche hanno colpito soprattutto il centro urbano, causando:

Voladura di tetti in numerosi edifici pubblici e residenziali.

in numerosi edifici pubblici e residenziali. Crollo di alberi e pali dell’elettricità, con blackout diffusi .

e pali dell’elettricità, con . Veicoli ribaltati e danneggiati in diverse aree della città.

e danneggiati in diverse aree della città. Interruzioni stradali lungo vie strategiche come Avenida Gramado.

Le immagini condivise dai cittadini sui social testimoniano la brutalità dell’impatto: video amatoriali mostrano vere e proprie “lingue” di vento roteante attraversare la città, sollevando materiali e detriti.

Nessun ferito, ma danni ingenti: la risposta delle autorità locali

Nonostante l’intensità dell’evento, non si segnalano feriti né vittime. Un dato fortunato che si spiega con la prontezza dei cittadini e l’intervento immediato delle autorità comunali. Il municipio di Puerto Varas ha attivato un piano straordinario di emergenza, avviando:

Censimento dei danni quartiere per quartiere.

quartiere per quartiere. Valutazione strutturale di edifici pubblici e scuole.

di edifici pubblici e scuole. Coordinamento con i servizi di protezione civile per il ripristino.

È stato inoltre convocato un comitato regionale di emergenza, per monitorare le condizioni meteo e supportare le famiglie colpite.

Le condizioni meteo che hanno favorito il tornado

Il fenomeno si è inserito in un contesto di forte instabilità atmosferica, alimentata dal passaggio di un sistema frontale attivo sul sud del Cile. L’interazione tra masse d’aria calda e umida e correnti fredde ha innescato trombe d’aria che, in più punti, si sono trasformate in tornado.

Un evento raro ma non isolato: serve una maggiore prevenzione

Il tornado che ha colpito Puerto Varas rappresenta un segnale allarmante: eventi meteorologici estremi stanno diventando sempre più frequenti anche in aree tradizionalmente poco soggette. Secondo esperti cileni, il cambiamento climatico potrebbe aumentare la frequenza e l’intensità di questi eventi.

Le autorità stanno valutando misure strutturali per migliorare la resilienza urbana: rafforzamento delle infrastrutture, sistemi di allerta meteo più efficaci e una maggiore sensibilizzazione pubblica.