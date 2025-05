Maltempo, tornado USA, supercella con ‘eco a uncino’ sull’Oklahoma: lo scatto radar spettacolare

MeteoWeb

Nelle pianure dell’Oklahoma, vicino alla cittadina di Arnett, si è verificato uno degli episodi di maltempo più intensi della stagione. Le immagini radar fornite dal sistema RaxPol — uno dei radar meteorologici più avanzati al mondo — mostrano con straordinaria precisione lo sviluppo di un potente temporale supercellulare e la probabile formazione di un tornado, evidenziata dalla caratteristica struttura a uncino, nota come hook echo.

Cos’è l’immagine radar e cosa ci racconta

L’immagine, catturata dal radar mobile RaxPol, rappresenta una scansione ad alta risoluzione del temporale in atto nell’area nord-orientale di Arnett. Si tratta di una mappa delle precipitazioni, ottenuta tramite onde elettromagnetiche, che consente di visualizzare l’intensità e la distribuzione delle precipitazioni in tempo reale.

La scala cromatica è la chiave per interpretare la scena:

Verde : pioggia debole

: pioggia debole Giallo e arancione : piogge di intensità moderata o forte

: piogge di intensità moderata o forte Rosso, fucsia o viola: precipitazioni molto intense, spesso legate a grandine o nubifragi

Ma è la forma della struttura a colpire l’occhio esperto: vicino al centro della cella temporalesca si distingue un’evidente curvatura a spirale, un avvolgimento dell’eco radar che rivela l’esistenza di una rotazione interna al sistema.

La firma radar di un tornado: il “hook echo”

Quella che in gergo tecnico viene chiamata hook echo è una delle firme più riconoscibili dai meteorologi quando si parla di supercelle tornadiche. La sua comparsa non è casuale: essa segnala la presenza di un mesociclone, ovvero una corrente ascensionale rotante all’interno della tempesta, spesso precursore di un tornado.

Nel caso osservato ad Arnett, la spirale si avvolge attorno a un nucleo di precipitazione molto intenso, con riflettività radar elevata. Questo è proprio il tipo di struttura che induce i centri di previsione a emettere allerta tornado, in quanto indica condizioni favorevoli alla formazione di vortici al suolo.

Perché queste immagini sono così importanti

Radar come RaxPol offrono una risoluzione molto più alta rispetto ai radar fissi tradizionali, e possono essere avvicinati direttamente alla tempesta grazie alla loro mobilità. Questo permette non solo di osservare l’interno della supercella con maggiore dettaglio, ma anche di monitorare l’evoluzione del sistema minuto per minuto.

Dal punto di vista operativo, queste informazioni sono fondamentali per:

Identificare in tempo reale i fenomeni più pericolosi (tornado, grandine, downburst);

(tornado, grandine, downburst); Emettere avvisi tempestivi alla popolazione ;

; Studiare i meccanismi fisici delle tempeste violente per migliorare i modelli futuri.

Arnett, OK: una supercella da manuale

Il caso osservato a nord-est di Arnett rappresenta un esempio da manuale di supercella ben strutturata. La sua asimmetria, la chiara separazione tra zona ascensionale e discensionale, la presenza dell’hook echo e la riflettività estrema nella parte centrale, sono tutti segnali di una tempesta ad alto potenziale distruttivo.

È in contesti come questo che spesso si verificano:

Tornado intensi , in grado di restare al suolo per diversi chilometri;

, in grado di restare al suolo per diversi chilometri; Grandine superiore a 5 cm di diametro;

di diametro; Raffiche di vento oltre i 100 km/h, specie nei flussi discendenti.

Conclusioni: leggere un radar per salvare vite

L’immagine radar di Arnett è molto più di una mappa colorata: è una finestra sui meccanismi interni delle tempeste più violente dell’atmosfera. Interpretarla correttamente può fare la differenza tra un’allerta tempestiva e una mancata segnalazione.