Maltempo Toscana: in transito il colmo di piena del Cecina

MeteoWeb

Colmo di piena del Cecina transitato a Cecina e a Steccaia al secondo livello, già transitato nelle altre sezioni adesso in diminuzione: è quanto ha riportato il presidente della Toscana Eugenio Giani fornendo un aggiornamento in merito alla situazione maltempo, spiegando inoltre che l’Arbia a Monteroni d’Arbia è al secondo livello, l’Ombrone grossetano è al primo livello a Buonconvento e infine l’Ambra a Bucine è al primo livello.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.