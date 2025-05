Maltempo Toscana, crollato un muro di contenimento a Siena

MeteoWeb

Un muro di contenimento è crollato in Strada di Montalbuccio, a Siena, provocando il riversamento di detriti sulla sede stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle 21:35 di lunedì 5 maggio e ha immediatamente richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Siena. Per garantire la sicurezza della zona e rimuovere i detriti, la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. Sono intervenute anche le squadre specializzate del Gruppo Operativo Speciale (Gos) dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato intensamente per liberare la carreggiata e scongiurare il rischio che eventuali persone fossero coinvolte.

L’intervento, che ha visto il coinvolgimento di più squadre, si è concluso solo intorno alle 04:45 di questa mattina, quando la strada è stata completamente ripristinata. Fortunatamente, non si sono registrati feriti o persone coinvolte nel crollo. Le autorità locali stanno monitorando la situazione per accertare le cause dell’incidente e valutare eventuali rischi futuri nella zona.

