Maltempo senza tregua in Toscana e Friuli, tra temporali autorigeneranti e alluvioni lampo

MeteoWeb

Nelle ultime ore, vaste aree dell’Italia centro-settentrionale sono state colpite da fenomeni meteorologici estremi, con temporali persistenti che hanno scaricato ingenti quantità di pioggia in poche ore. Tra questi, un tipo di evento sta attirando sempre più attenzione per la sua pericolosità: il temporale autorigenerante. Ma cosa significa esattamente questo termine e perché dovremmo preoccuparcene?

Temporali persistenti in Toscana e Friuli Venezia Giulia: la situazione attuale

In Toscana, la giornata è stata segnata da un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica, con sistemi temporaleschi che si sono sviluppati principalmente sul centro-nord della regione. Le province di Massa Carrara e Lucca hanno registrato accumuli pluviometrici tra i 50 e i 70 mm nelle ultime 12 ore, mentre le restanti aree settentrionali si sono attestate sui 30-40 mm. Al momento, temporali intensi interessano anche le province di Firenze, Siena e Arezzo.

Parallelamente, il Friuli Venezia Giulia è alle prese con piogge torrenziali e temporali che non accennano a cessare. Nel Pordenonese si sono superati i 120 mm di pioggia, mentre nella provincia di Udine si segnala la presenza di un temporale autorigenerante.

Cos’è un temporale autorigenerante?

Un temporale autorigenerante è una particolare configurazione meteorologica in cui una cella temporalesca riesce a riformarsi continuamente sullo stesso territorio, senza spostarsi. Questo comportamento può durare diverse ore, determinando precipitazioni abbondanti in aree molto ristrette.

A differenza dei classici temporali, quelli autorigeneranti si nutrono costantemente di nuove correnti di aria caldo-umida provenienti dal basso — spesso dal mare — che mantengono attivo il processo convettivo. Questo meccanismo trasforma il cumulonembo in una vera e propria “macchina meteorologica”, in grado di generare una serie continua di celle temporalesche che si rinnovano a catena.

Le cause fisiche: il ruolo delle masse d’aria e della struttura atmosferica

Alla base della formazione di un temporale autorigenerante vi è l’interazione tra masse d’aria con caratteristiche termiche molto diverse. Nei bassi strati si trova aria calda e umida, mentre in quota si insinua aria fredda e secca. Questo contrasto crea un forte gradiente termico verticale che alimenta moti ascensionali intensi.

La convergenza al suolo e la divergenza in quota facilitano l’insorgenza di correnti ascendenti capaci di mantenere attivo il sistema per ore. Il risultato è un temporale stazionario, che continua a scaricare pioggia e grandine nello stesso punto, con potenziali effetti devastanti.

Perché sono così pericolosi?

I temporali autorigeneranti possono produrre accumuli pluviometrici estremi in breve tempo. Questo comporta un elevato rischio di alluvioni lampo, frane e smottamenti, soprattutto in aree montane o collinari.

Inoltre, la prevedibilità di questi fenomeni è molto bassa. La loro forma a “V”, da cui il nome V-shaped storm, è visibile solo con il fenomeno già in atto. I modelli meteorologici spesso non riescono a localizzarli con precisione.

Un fenomeno in aumento: clima e cambiamenti in atto

Il cambiamento climatico sta favorendo condizioni sempre più adatte alla formazione di questi eventi. Temperature marine elevate, atmosfera instabile e assenza di venti in quota sono tutti elementi che contribuiscono alla loro frequenza.

Serve investire in sistemi di allerta locale, pianificazione del rischio idrogeologico e educazione del cittadino. Una migliore comprensione del fenomeno può davvero fare la differenza in termini di sicurezza pubblica.

Conclusione: come proteggersi e cosa aspettarsi

In presenza di allerte meteo per temporali intensi o autorigeneranti, è fondamentale evitare spostamenti non necessari, non sostare nei pressi di corsi d’acqua e seguire le comunicazioni ufficiali delle autorità competenti.

Il temporale autorigenerante è un indicatore di un clima che sta cambiando. Comprenderlo e imparare a conviverci è una delle sfide più urgenti per la sicurezza e la resilienza del nostro territorio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.