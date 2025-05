Maltempo Toscana, fulmine colpisce il campanile di una chiesa nell’Aretino: danneggiato

MeteoWeb

Il maltempo che sta colpendo la Toscana non ha risparmiato neanche la provincia di Arezzo. Nell’alto Casentino, durante un forte temporale che ha interessato tutta la vallata nel pomeriggio, un fulmine ha colpito il campanile della Badia di San Fedele a Poppi, che si trova centro storico del paese. Una parte del cornicione colpito dal fulmine è crollato, con alcuni calcinacci che sono caduti a terra. Fortunatamente non si registra nessun ferito. Il sindaco Federico Lorenzoni ha chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area.

Nel capoluogo di provincia, il sindaco ha anche deciso per la chiusura della scuola comunale Acropoli, per la sua vicinanza al torrente Castro.

Per quanto riguarda Firenze, dal Comune fanno sapere che la città è interessata da alcuni temporali di breve durata ma elevata intensità. Al momento, però, il municipio non segnala nessuna criticità rilevante. Stando a quanto si apprende nella stazione di rilevamento ‘Firenze-Orto botanico’ sono stati registrati 17 millimetri di pioggia in un’ora.





