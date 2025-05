Maltempo in arrivo in Trentino: crollo delle temperature, piogge diffuse e neve in quota

MeteoWeb

Dopo il bel tempo e le temperature estive di questi giorni, si prevede un brusco cambiamento in Trentino. A partire dal pomeriggio di domenica 4 maggio, e soprattutto nella giornata di lunedì 5 maggio, affluirà aria più umida e instabile, che causerà precipitazioni a tratti diffuse e a carattere temporalesco che localmente potrebbero risultare intense. È quanto comunica Meteotrentino. Le piogge risulteranno più diffuse e abbondanti nella giornata di lunedì. Le precipitazioni saranno frequenti anche da martedì a venerdì, quando le temperature massime saranno inferiori alla media (circa 10 °C in meno rispetto ai valori attuali) e la neve tornerà a cadere a quote prossime a 2.000-2.300 metri.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

