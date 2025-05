Maltempo Turchia, tempesta di grandine a Sulakyurt: strade imbiancate come fosse neve | VIDEO

MeteoWeb

Un forte temporale ha provocato una tempesta di grandine a Sulakyurt, nella provincia di Kırıkkale, nella regione dell’Anatolia, nella Turchia centrale. La grandinata è stata talmente intensa da imbiancare il paesaggio come fosse neve, creando disagi per la circolazione sulle strade, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo. Inoltre, i temporali nell’area hanno scaricato anche forti piogge, responsabili di allagamenti.

Le previsioni della Direzione generale di meteorologia avevano indicato che nell’area di Kırıkkale si sarebbero verificati forti acquazzoni e temporali locali, con il rischio di fulmini, grandine, interruzioni nei trasporti e forti venti durante la pioggia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.