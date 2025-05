Maltempo Turchia: violenta grandinata a Çamlıyayla blocca la strada | VIDEO

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la provincia di Mersin, in particolare il distretto montano di Çamlıyayla, dove una grandinata intensa ha causato notevoli disagi alla circolazione e danni sul territorio. Il tratto stradale tra Çamlıyayla e Tarsus si è completamente ricoperto di ghiaccio, rendendo impraticabile la viabilità. La grandine, caduta con chicchi delle dimensioni di una noce, ha creato un accumulo alto fino a 25 centimetri tra le località di Atdağ e Ulumeres. Alcuni collegamenti sono stati interrotti, con diverse strade dei villaggi rimaste isolate.

A seguito delle segnalazioni dei cittadini, il Comune di Çamlıyayla ha prontamente attivato le squadre dei Lavori Pubblici, che sono intervenute con mezzi meccanici per liberare le carreggiate e ripristinare il traffico. Il maltempo ha provocato anche danni alle colture, con piogge torrenziali che hanno trasformato le vie delle frazioni di Cinköy e Böğrüeğri in veri e propri torrenti, aggravando ulteriormente la situazione. Le autorità locali invitano alla prudenza e raccomandano di evitare spostamenti non necessari fino al completo ripristino della viabilità e al miglioramento delle condizioni meteorologiche.