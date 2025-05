Maltempo, l’Ue eroga 4 milioni per l’alluvione in Valle d’Aosta

MeteoWeb

La Commissione europea ha erogato oggi i 3,96 milioni di euro previsti per la Valle d’Aosta come contributo del Fondo di solidarietà Ue per aiutare la regione a fronteggiare i danni causati dalle alluvioni dello scorso giugno. Lo ha annunciato il vicepresidente della Commissione europea responsabile per la Coesione, Raffaele Fitto. “Si tratta di un gesto concreto di vicinanza e sostegno ai territori colpiti, per aiutare amministrazioni e cittadini nella ricostruzione e nel ritorno alla normalità”, ha evidenziato Fitto su X.