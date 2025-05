Maltempo USA, così il cambiamento climatico ha intensificato le piogge mortali di aprile nel Sud e nel Midwest: lo studio

MeteoWeb

All’inizio di aprile, diverse violente tempeste hanno colpito la valle centrale del fiume Mississippi, negli Stati Uniti, con precipitazioni estreme e un numero record di allerte tornado. Tra il 2 e il 6 aprile, l’area ha subito inondazioni catastrofiche, le peggiori mai registrate in questa regione. Alcune zone hanno ricevuto oltre 400mm di pioggia. Le conseguenti inondazioni sono state descritte come “potenzialmente storiche” dal Servizio Meteorologico Nazionale degli Stati Uniti e hanno causato danni estesi in Mississippi, Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana, Kentucky, Tennessee e Alabama. Questa storica ondata di maltempo ha causato almeno 24 vittime, di cui 15 si ritiene siano state causate dalle inondazioni. Il Tennessee ha subito il maggior numero di vittime, tra cui almeno 10 decessi. In risposta, Tennessee, Kentucky e Arkansas hanno dichiarato lo stato di emergenza. I danni economici causati dalla tempesta sono stati stimati tra gli 80 e i 90 miliardi di dollari, mentre le interruzioni di corrente hanno colpito oltre 100.000 residenti in Arkansas e migliaia di altre in Tennessee.

Per analizzare se e in che misura i cambiamenti climatici abbiano alterato la probabilità e l’intensità delle forti piogge che hanno portato alle inondazioni, causando una parte sostanziale dei danni e delle vittime, scienziati provenienti da Stati Uniti, Paesi Bassi, Danimarca, Francia e Regno Unito, aderenti al World Weather Attribution, hanno utilizzato metodi pubblicati e sottoposti a revisione paritaria per condurre uno studio di attribuzione degli eventi. Lo studio analizza le precipitazioni cadute in un periodo di 4 giorni dal 3 al 6 aprile e si concentra sulla regione della valle del fiume Mississippi centrale, che ha subito le precipitazioni più estreme e i relativi impatti, come evidenziato nella figura seguente.

I risultati principali dello studio

Le inondazioni hanno inondato vaste aree rurali, compresi i campi agricoli, soprattutto in Arkansas, causando danni stimati in 78 milioni di dollari a causa delle perdite nei campi già seminati. Perdite maggiori sono state evitate grazie alla tempistica delle inondazioni, prima della semina di altre colture come arachidi e cotone, e poiché c’è ancora una finestra temporale per la semina di colture come mais e soia.

“Sulla base di dati su griglie, scopriamo che l’evento di precipitazioni estreme nella regione in studio è relativamente raro, con un’aspettativa di verificarsi, con il clima attuale, solo una volta ogni 90-240 anni, in base a diversi set di dati osservativi e di rianalisi. Tuttavia, in un clima più freddo di 1,3°C, precipitazioni estreme come quelle osservate sarebbero ancora più rare. Le migliori stime per l’aumento della probabilità dell’evento del 2025 associato a questo riscaldamento sono comprese tra un fattore 2 e 5, mentre l’aumento di intensità per un evento di equivalente rarità rispetto a quello osservato è del 13-26%”, affermano gli autori dello studio.

Per quantificare il ruolo del cambiamento climatico in questo aumento di probabilità e intensità, i ricercatori hanno analizzato anche i dati dei modelli climatici relativi alla regione di studio per il periodo storico. “La migliore stima del risultato sintetizzato, combinando le osservazioni con i modelli climatici, è di circa il 40% di aumento della probabilità e di circa il 9% di aumento dell’intensità. Queste stime sono inferiori ai trend osservati a causa delle ampie discrepanze tra i risultati dei modelli climatici. Mentre alcuni modelli mostrano aumenti simili o maggiori dei trend osservati, altri mostrano trend più deboli o addirittura decrescenti”, si legge.

“Al contrario, i modelli climatici prevedono costantemente che eventi di precipitazioni estreme come quello osservato nell’aprile 2025 diventeranno più frequenti e intensi in futuro con l’aumento delle temperature globali. Con le attuali politiche climatiche – che porteranno a un riscaldamento di circa 2,6°C entro il 2100 – si prevede che la probabilità di tali eventi estremi raddoppierà di nuovo e l’intensità aumenterà di circa il 7%”, affermano i ricercatori.

“Poiché l’umidità che ha alimentato l’evento piovoso proveniva in parte dal Golfo del Messico, abbiamo anche valutato il ruolo del cambiamento climatico nelle temperature superficiali del mare. Abbiamo scoperto che queste acque si sono riscaldate di circa 1,2°C a causa del cambiamento climatico causato dall’uomo, e tali condizioni oceaniche sono ora circa 14 volte più probabili rispetto a un mondo preindustriale più freddo. Ciò ha contribuito a tassi di evaporazione più elevati, aumentando la disponibilità di umidità durante l’evento piovoso”, affermano gli autori dello studio.

“Le forti tendenze osservate negli eventi estremi delle precipitazioni in questa regione sono riscontrabili anche in altri studi che utilizzano metodi diversi, in diverse regioni, tra cui la valle centrale del fiume Mississippi, e sono valutate come attribuibili al cambiamento climatico dal rapporto IPCC AR6”, sottolineano gli esperti.

“In conclusione, a causa (1) delle tendenze osservate che sono (2) in linea con le valutazioni dell’IPCC e di altra letteratura nella regione, e (3) della chiara emersione di un segnale di cambiamento climatico con ulteriore riscaldamento in tutti i modelli climatici, nonché (4) della maggiore disponibilità di umidità dovuta a temperature superficiali del mare più elevate, affermiamo che il cambiamento climatico ha amplificato le forti precipitazioni che hanno portato alle alluvioni e che la stima combinata di osservazioni e modelli di un aumento del 9% dell’intensità e del 40% della probabilità è conservativa e che il ruolo del cambiamento climatico potrebbe essere tanto ampio quanto suggeriscono le sole osservazioni”, sostengono gli autori dello studio.

“Nonostante si tratti di un evento estremamente complesso, con tornado, alluvioni lampo, inondazioni fluviali e frane che si sovrappongono, il Servizio Meteorologico Nazionale statunitense ha compiuto uno sforzo enorme per fornire allerte tempestive per le alluvioni, in alcuni casi fino a una settimana prima. Queste allerte tempestive hanno consentito ai dipartimenti di emergenza statali e locali di prepararsi, informare la popolazione ed evacuare le persone a più alto rischio. Sebbene qualsiasi perdita di vite umane sia devastante, le conseguenze di questo evento dimostrano l’efficacia di investimenti decennali in previsioni meteorologiche, sistemi di allerta precoce e azioni basate sulle previsioni”, sottolineano i ricercatori.

“Quasi la metà degli uffici locali del NWS si trova ad affrontare tassi di posti vacanti pari o superiori al 20%, il doppio rispetto alla carenza di personale di dieci anni fa. Ex dirigenti del NWS hanno recentemente avvertito che i licenziamenti potrebbero influire sulla capacità degli uffici del NWS di rispondere a eventi meteorologici estremi e di garantire la sicurezza delle persone”, evidenziano in conclusione gli esperti del World Weather Attribution.