Maltempo USA: la Tempesta tropicale Alvin minaccia il Pacifico, prime onde alte e venti forti al largo del Messico

MeteoWeb

Con l’arrivo della Tempesta Tropicale Alvin, la stagione degli uragani 2025 ha ufficialmente preso il via nel Pacifico orientale. Il sistema, sviluppatosi nelle acque a sud del Messico, rappresenta la prima tempesta con nome non solo per questo bacino oceanico, ma anche per l’intero emisfero settentrionale. Attualmente, Alvin si trova a circa 1.080 km a sud di Baja California, in pieno oceano, con venti sostenuti tra 63 e 117 km/h, classificandosi come una tempesta tropicale ben definita, quindi con intensità superiore a una semplice depressione tropicale.

Una formazione regolare, ma in un contesto atipico

La nascita di Alvin non sorprende per il periodo: il Pacifico orientale vede tradizionalmente l’attivazione dei primi sistemi tropicali tra maggio e inizio giugno. Tuttavia, il 2025 ha mostrato una certa lentezza generale nello sviluppo di cicloni, rendendo Alvin un caso isolato in un contesto ancora piuttosto tranquillo a livello globale.

Secondo Bryan, esperto di uragani, l’evento si inserisce in uno scenario coerente con le attese stagionali: “La stagione è partita in modo regolare, con temperature marine elevate e condizioni atmosferiche favorevoli al largo del Messico.”

Impatto previsto: mare mosso e correnti insidiose

Nonostante il suo impatto diretto sulla terraferma sembri per ora trascurabile, Alvin potrebbe generare onde più alte del normale e un’intensificazione delle correnti di risacca lungo le coste messicane. Questi fenomeni rappresentano un pericolo reale per bagnanti, pescatori e operatori turistici, anche in assenza di precipitazioni o venti violenti sulla costa.

Evoluzione prevista: possibile indebolimento nelle prossime ore

Le ultime previsioni indicano che la traiettoria della tempesta rimarrà principalmente in mare aperto, evitando un impatto diretto su località abitate. Tuttavia, entro venerdì, la tempesta dovrebbe incontrare acque più fredde, elemento che tende a ostacolare lo sviluppo dei cicloni tropicali.

Questa variazione termica, tipica del Pacifico orientale, influenzerà la struttura interna del ciclone e potrebbe portare alla dissipazione completa del sistema entro pochi giorni, probabilmente a sud della penisola di Baja California.

Il ruolo decisivo della temperatura dell’acqua

Le temperature marine giocano un ruolo chiave nello sviluppo e nel mantenimento delle tempeste tropicali. I sistemi che transitano su acque superiori ai 25,5°C trovano un ambiente ideale per rafforzarsi. Al contrario, quando incontrano acque più fredde, il loro nucleo perde energia e la struttura del ciclone inizia a deteriorarsi.

Nel caso di Alvin, la sua potenziale intensificazione iniziale sarà seguita da un probabile indebolimento, proprio per il passaggio su acque meno calde. Questa dinamica sarà importante anche per i futuri eventi tropicali della stagione.

Cosa ci dice Alvin sulla stagione degli uragani 2025

Secondo il Servicio Meteorológico Nacional de México, quest’anno le condizioni marine sono particolarmente favorevoli allo sviluppo di cicloni tropicali. Le stime attuali indicano fino a 18 tempeste con nome, con un numero significativo di potenziali uragani.

La nascita di Alvin potrebbe dunque rappresentare solo l’inizio di una stagione più attiva del normale nel Pacifico orientale. Il comportamento di questo primo sistema aiuterà i meteorologi a calibrare meglio i modelli previsionali per i prossimi mesi.

Possibili piogge residue su Messico e Sud degli USA

Anche se Alvin non colpirà direttamente la terra, i suoi resti potrebbero portare piogge più intense in alcune aree del Messico meridionale. In casi simili, una minima interazione con sistemi locali può portare a fenomeni convettivi improvvisi, e non è escluso che parte dell’umidità residua possa risalire verso gli Stati Uniti meridionali.