Maltempo USA, supercella devastante sul Texas: grandine gigante e allagamenti record

MeteoWeb

Una violenta supercella temporalesca ha investito la Rio Grande Valley, al confine tra Texas e Messico, lasciando dietro di sé una scia di danni, interruzioni di corrente e disagi diffusi. Le immagini satellitari del NOAA GOES-19 (GOES East) hanno documentato il fenomeno nel dettaglio, confermando la natura intensa e pericolosa della struttura convettiva formatasi nella giornata di ieri. Il temporale ha assunto rapidamente caratteristiche severe, evolvendosi in una supercella ben strutturata, tipica dei climi subtropicali del Sud degli Stati Uniti. La zona più colpita è stata la contea di Hidalgo, dove si sono registrati blackout estesi, allagamenti improvvisi e grandinate di proporzioni eccezionali.

Una supercella esplosiva: cosa è successo

Secondo quanto riportato dai meteorologi locali e confermato dalle immagini radar e satellitari, la supercella si è formata nei cieli del Texas occidentale per poi muoversi verso est, impattando direttamente sulla Rio Grande Valley. La città di McAllen ha registrato oltre 110 mm di pioggia in poche ore, causando allagamenti lampo sia nei centri abitati che nelle aree costiere.

L’intensità della pioggia è stata tale da trasformare le strade in fiumi in piena, costringendo molti automobilisti a fermarsi o abbandonare i veicoli. In alcune zone, il deflusso delle acque è stato ostacolato da sistemi di drenaggio saturi, aggravando la situazione idraulica urbana.

Grandine record e danni estesi

Uno degli aspetti più pericolosi di questo evento è stata la grandine di grandi dimensioni, segnalata in diverse città tra cui Edinburg e Alamo. I chicchi, più grandi di palline da golf, hanno provocato danni a:

Veicoli : parabrezza frantumati, carrozzerie ammaccate, auto in panne;

: parabrezza frantumati, carrozzerie ammaccate, auto in panne; Tetti e abitazioni : coperture danneggiate, finestre rotte, infiltrazioni;

: coperture danneggiate, finestre rotte, infiltrazioni; Coltivazioni: raccolti compromessi in una fase agricola delicata.

Le testimonianze raccolte sui social mostrano strade imbiancate dalla grandine e danni ingenti anche a edifici pubblici.

Blackout e scuole chiuse: impatto sulla popolazione

Il temporale ha avuto ripercussioni dirette sulla vita quotidiana di migliaia di residenti. Solo nella contea di Hidalgo, oltre 12.000 utenze sono rimaste senza elettricità. I disservizi si sono protratti per ore, con difficoltà d’intervento da parte delle squadre di emergenza.

In molte aree, le autorità hanno disposto la chiusura preventiva delle scuole, mentre i trasporti pubblici e i servizi essenziali hanno subito rallentamenti. La situazione ha richiesto l’intervento coordinato della protezione civile e delle squadre di soccorso.

Un fenomeno sempre più frequente

Eventi come quello che ha colpito la Rio Grande Valley stanno diventando sempre più comuni. L’aumento delle temperature oceaniche, in particolare nel Golfo del Messico, favorisce lo sviluppo di sistemi convettivi intensi anche fuori stagione. Le supercelle, un tempo rare in questa regione, si stanno manifestando con maggiore frequenza a causa delle fluttuazioni climatiche globali.

Conclusioni: quando il cielo si fa minaccia

L’episodio conferma quanto sia importante prendere sul serio i fenomeni meteorologici estremi. In pochi minuti, una tempesta può trasformarsi in una minaccia concreta per la sicurezza pubblica, le infrastrutture e l’economia locale. “L’allerta meteo precoce, la comunicazione efficace e la resilienza urbana sono elementi essenziali per affrontare una nuova normalità climatica fatta di eventi estremi”.