Maltempo USA: supercelle e tornado, il ruolo chiave del wind shear verticale

Il 16 maggio 2025, il cielo sopra il Missouri si è trasformato in uno scenario tipico delle Grandi Pianure americane: supercelle durature, rotazioni atmosferiche ben organizzate e, purtroppo, tornado distruttivi. A fare da regista invisibile a questa potente dinamica atmosferica è stato il wind shear, un parametro chiave della meteorologia severa, spesso sottovalutato ma decisivo nel determinare la violenza di un temporale.

In questo articolo analizzeremo che cos’è il wind shear, perché è così determinante nella formazione delle supercelle e come ha contribuito alla drammatica evoluzione meteorologica che ha colpito l’area di St. Louis.

Cos’è il Wind Shear e perché influenza le tempeste

Il termine wind shear indica la variazione della velocità e della direzione del vento su una certa distanza, che può essere verticale (tra diversi strati atmosferici) oppure orizzontale (sulla stessa quota). È un parametro fondamentale per valutare il potenziale di sviluppo e durata dei sistemi temporaleschi più pericolosi, in particolare le supercelle.

Wind Shear Verticale: il motore delle supercelle

Quando si parla di supercelle, è il wind shear verticale a giocare il ruolo principale. Questo tipo di shear si misura generalmente tra la superficie e i 6 km di altezza. Se il vento cambia direzione e intensità salendo di quota, si crea una condizione ideale affinché la colonna d’aria ascendente all’interno di un temporale possa organizzarsi, ruotare e separarsi dalla corrente discendente.

Questa separazione permette alla tempesta di non autoconsumarsi, garantendole longevità e intensità. È proprio questa rotazione, detta mesociclone, che può evolvere nella formazione di un tornado, se supportata da altri fattori ambientali come umidità elevata e instabilità atmosferica.

Wind Shear Orizzontale: meno noto ma non meno importante

Il wind shear orizzontale, seppur meno coinvolto nella genesi dei tornado, contribuisce alla struttura dei sistemi temporaleschi lineari, favorendo la formazione di fenomeni come i bow echo – archi temporaleschi associati a venti distruttivi. In certi casi può agire anche da innesco per la formazione di celle convettive isolate.

16 Maggio 2025: Supercelle e tornado nel cuore del Missouri

Quel giorno, le condizioni atmosferiche sopra il Missouri hanno rispecchiato uno scenario scolastico di meteorologia estrema. I dati satellitari del GOES-19, insieme alle analisi radar e ai radiosondaggi, hanno messo in evidenza una situazione altamente instabile e favorevole allo sviluppo di supercelle tornadiche.

Analisi dell’ambiente atmosferico

Wind shear verticale elevato : sia in bassa che in media troposfera.

: sia in bassa che in media troposfera. Presenza di aria calda e umida nei bassi strati.

nei bassi strati. Instabilità marcata con CAPE elevati.

In questo contesto, le supercelle si sono formate rapidamente e hanno mostrato una persistente rotazione, visibile anche dal satellite, mantenendosi attive per ore e viaggiando per decine di chilometri con una struttura ben organizzata.

Tornado multipli e danni estesi

I tornado prodotti da queste supercelle non sono stati eventi isolati. Al contrario, si è trattato di un vero e proprio outbreak, con più di una cella rotante attiva contemporaneamente.

Bilancio drammatico

Almeno cinque vittime nell’area di St. Louis.

nell’area di St. Louis. Numerose abitazioni distrutte .

. Danni ingenti a infrastrutture e vegetazione.

Le immagini fornite dal satellite GOES-19 hanno permesso di documentare l’intero ciclo di vita delle supercelle, confermando l’importanza di monitoraggio e allerta precoce.

Cosa ci insegna questo evento

L’episodio del 16 maggio 2025 rappresenta un caso emblematico di meteorologia severa, dove il wind shear verticale ha agito da catalizzatore per la nascita di fenomeni violenti ma prevedibili. In un clima sempre più instabile, capire e monitorare il wind shear diventa essenziale per proteggere vite e ridurre i danni al territorio.

Non solo nubi

Non basta osservare le nubi per capire cosa accade sopra di noi: a determinare l’intensità di un temporale come quelli del Missouri è spesso ciò che non si vede, ovvero la disposizione tridimensionale dei venti nell’atmosfera.

Quando il wind shear verticale è marcato, come accaduto il 16 maggio 2025, le supercelle si sviluppano con maggiore facilità, durano a lungo e possono generare tornado multipli, causando danni su vasta scala. Comprendere questi meccanismi è oggi più che mai una priorità.