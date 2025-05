Maltempo USA, Texas colpito da grandine gigante: chicchi da 15 cm e danni devastanti

MeteoWeb

Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta con violenza sul Texas, colpendo duramente anche l’area di Afton, dove una supercella particolarmente intensa ha scatenato una delle grandinante più impressionanti degli ultimi anni. L’evento, annunciato dai meteorologi con allerte tempestive, ha confermato i timori legati alla crescente frequenza di fenomeni meteo estremi nelle Grandi Pianure americane.

Una supercella distruttiva: grandine come palle da softball

La cella temporalesca che ha attraversato Afton si è rapidamente intensificata fino a generare una grandinata eccezionale. Chicchi di grandine dal diametro di 15 centimetri, equivalenti a oltre sei pollici, sono stati segnalati da fonti ufficiali e da numerosi cittadini. Le raffiche di vento, che hanno accompagnato la tempesta, hanno contribuito ad aumentare il potenziale distruttivo della grandine, danneggiando veicoli, tetti, finestre e coltivazioni.

Strade allagate e blackout: le conseguenze del disastro

Oltre ai danni provocati dai colpi di grandine, il sistema temporalesco ha causato allagamenti estesi, soprattutto nelle aree urbane e rurali meno attrezzate a drenare forti quantitativi d’acqua in tempi rapidi. In molte città si sono verificati blackout prolungati, con migliaia di residenti rimasti senza elettricità per diverse ore. Le squadre di emergenza hanno lavorato senza sosta per liberare le strade da detriti e alberi abbattuti, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per aiutare le famiglie rimaste isolate o bloccate all’interno delle abitazioni danneggiate.

Le allerte erano state emesse: rischio tornado e grandine gigante

Gli enti meteorologici avevano già previsto un’elevata probabilità di fenomeni convettivi estremi, diramando allerte rosse per grandine gigante e tornado in diverse aree del Texas, dell’Oklahoma e del Mid-South. L’instabilità atmosferica, alimentata da aria molto umida nei bassi strati e forti venti in quota, ha fornito le condizioni ideali per lo sviluppo di supercelle esplosive. Questo tipo di configurazione barica è noto per generare eventi potenzialmente devastanti, e quello osservato su Afton e dintorni ne è stata una conferma drammatica.

Testimonianze dal campo: auto distrutte e tetti sventrati

Sui social network sono apparsi in poche ore video e immagini impressionanti che mostrano il reale impatto della tempesta: automobili distrutte, parabrezza infranti, tetti completamente divelti e strade disseminate di detriti ghiacciati. In alcune clip, si vedono i chicchi di grandine colpire con una violenza tale da danneggiare anche superfici metalliche. Le zone agricole non sono state risparmiate: numerosi raccolti sono andati perduti sotto i colpi della grandine, con ripercussioni economiche ancora da quantificare.

Grandine da record anche in altre zone del Texas

L’evento che ha colpito Afton non è stato isolato. Durante la stessa ondata di maltempo, altre località texane hanno segnalato chicchi di grandine grandi come palline da tennis, con diametri compresi tra i 10 e gli 11,4 centimetri. Anche in queste aree, i danni sono stati rilevanti, confermando che si è trattato di una delle più imponenti grandinate mai registrate nello stato del Texas.

Un fenomeno in crescita: il ruolo del cambiamento climatico

Eventi di questo tipo, sebbene non nuovi per le Grandi Pianure americane, stanno diventando più frequenti e più estremi, secondo quanto riportato dalla comunità scientifica. L’aumento delle temperature superficiali e dei livelli di umidità nella bassa troposfera sta fornendo un combustibile sempre più potente per le tempeste convettive. Alcuni esperti ritengono che l’intensificazione delle supercelle e la dimensione media della grandine potrebbero continuare ad aumentare nei prossimi decenni, con impatti sempre più gravi su comunità, agricoltura e infrastrutture.

Conclusioni: Afton simbolo di un’America sempre più vulnerabile agli eventi estremi

La devastante grandinata che ha colpito Afton e altre aree del Texas è l’ennesimo segnale d’allarme. Le autorità locali e federali dovranno intensificare gli sforzi in termini di prevenzione, infrastrutture resilienti e comunicazione efficace con la popolazione. Ma soprattutto, occorrerà affrontare con urgenza il nodo centrale del problema: un clima sempre più estremo e imprevedibile, che impone un ripensamento delle strategie di adattamento e mitigazione a ogni livello.