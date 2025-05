Maltempo USA, tornado devasta il Kentucky: bilancio dei morti sempre più drammatico | VIDEO

MeteoWeb

Il maltempo negli USA continua a provocare gravi danni. Un violento tornado ha colpito la Contea di Laurel, in Kentucky, provocando la morte di nove persone e causando ingenti danni a edifici e infrastrutture. La furia della tempesta ha lasciato più di 700.000 case e aziende senza elettricità in una dozzina di stati degli Stati Uniti, con il Kentucky e il Missouri tra i più colpiti. Nel Missouri, il bilancio delle vittime è salito a sette, di cui cinque nella città di St. Louis, anch’essa investita da un potente tornado. Le autorità stanno lavorando per ripristinare i servizi essenziali e portare soccorso alle aree devastate, mentre si teme un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore.