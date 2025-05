Maltempo USA, venti distruttivi e tornado causano danni e blackout in Michigan | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Sono iniziate le operazioni di pulizia dopo che una serie di forti tempeste si è abbattuta sul Michigan occidentale nella sera di giovedì 15 maggio, generando tornado e abbattendo alberi su case e linee elettriche. Almeno 30 allerte per temporali e tornado sono state emesse per le contee del Michigan occidentale durante la notte, e i radar hanno indicato la probabile presenza di tornado. Il Servizio Meteorologico Nazionale invierà squadre nei prossimi giorni per confermare dove potrebbero aver toccato terra i tornado ed eventualmente la loro intensità.

Intanto, un tornado è stato confermato appena a nord di Martin, nella contea sudorientale di Allegan. La presenza di detriti ha confermato la presenza di un altro tornado vicino alla zona di Caledonia.

Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, il sito di osservazione dell’aeroporto esecutivo di Battle Creek ha registrato una raffica di vento di 122km/h alle 23:09 locali prima di spegnersi, il che potrebbe indicare che è stato colpito da venti rettilinei o forse da un tornado.

I forti venti hanno causato interruzioni di corrente a circa 191.000 utenti alle 10:30 di venerdì 16 maggio, dopo aver raggiunto un picco di oltre 200.000 nella notte. I blackout hanno costretto alla chiusura di numerose scuole del Michigan occidentale oggi, tra cui la Centreville Public Schools, la Godfrey-Lee Public Schools e la Douglas Elementary.

A South Haven Township, un veicolo ha colpito un albero caduto sulla 76th Street, vicino alla County Road 380, intorno alle 7:20. I servizi di emergenza dell’area di South Haven hanno dichiarato che nessuna delle persone a bordo del veicolo, tra cui tre bambini, è rimasta ferita.