Maltempo Valle d’Aosta: chiesto lo stato emergenza, danni per 34,5 milioni

Il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, ha reso noto che mercoledì 30 aprile è stata formalizzata la richiesta di decretazione dello stato di emergenza al Governo nazionale in conseguenza degli eventi calamitosi del 16 e 17 aprile scorsi. La stessa segue l’emissione da parte del presidente del decreto di calamità del 17 aprile scorso sull’intero territorio regionale ai sensi della legge regionale di protezione civile. La richiesta è accompagnata da un rapporto curato dalla Protezione civile regionale che analizza gli aspetti meteorologici di quanto avvenuto, oltre a riportare una sintesi dei numerosi dissesti censiti sul territorio valdostano. È inoltre integrata da una prima valutazione delle necessità d’intervento su tutto il territorio con oltre 400 interventi, distribuiti su 62 dei 74 comuni della regione.

“Il quadro economico dei danni, seppur basato su stime ancora parziali (andranno ancora valutate tutte le situazioni alle quote più elevate dove l’abbondante manto nevoso ancora presente e i numerosi eventi valanghivi non permettono ancora di fare le dovute valutazioni) fotografa un danno stimato complessivo di circa 34.500.000 di euro, di cui circa 15.600.000 euro per i soli primi interventi emergenziali e di somma urgenza (circa 200 interventi in 52 Comuni)“, si legge in una nota della Regione Valle d’Aosta.

