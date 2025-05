Maltempo Veneto: allagamenti e alberi caduti, 20 interventi dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

I vigili del fuoco sono al lavoro dalle 18.30 per il maltempo che sta interessando la provincia di Padova. Nessuna persona coinvolta. Squadre della centrale, di Este e di Abano sono al lavoro, nella zona dei Colli Euganei e nella zona di Stanghella, con le motopompe per allagamenti di scantinati delle abitazioni e sottopassi stradali. Interventi anche per rimuovere alcuni alberi abbattuti. Al lavoro anche squadre della protezione civile.

