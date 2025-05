Maltempo Veneto, cella temporalesca colpisce la Sinistra Piave: allagamenti a Ponte di Piave | FOTO

MeteoWeb

Questa mattina una cella temporalesca, spostandosi da Ovest verso Est, ha attraversato la pianura veneta colpendo duramente l’alta Padovana e la provincia di Treviso. I fenomeni più intensi si sono registrati nella zona della Sinistra Piave, con Ponte di Piave e Salgareda tra le località più colpite: qui i Vigili del Fuoco sono intervenuti per numerose operazioni di prosciugamento a causa di allagamenti. Particolarmente critica la situazione della viabilità: diversi sottopassi ferroviari, tra Ponte di Piave, Negrisia e Fagarè di San Biagio, sono impraticabili. Il maltempo ha causato disagi ma nessun ferito.

