Maltempo Veneto, nubifragio a Cavarzere: allagamenti e persone bloccate nell’acqua | FOTO e VIDEO

Forti temporali stanno colpendo il Veneto oggi. La località più colpita è sicuramente Cavarzere (Venezia) e la frazione di Boscochiaro, dove sono caduti 93mm di pioggia. Dalle ore 16:00 circa, i Vigili del Fuoco sono impegnati per oltre 50 richieste di intervento. Le operazioni di soccorso vedono coinvolti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, supportati da squadre inviate dal comando di Venezia, dotate di motopompe e di operatori Speleo Alpino Fluviali, specializzati in soccorsi in ambiente difficile. Gli interventi riguardano soprattutto l’evacuazione di persone bloccate dall’acqua, allagamenti di cantine, garage e appartamenti, oltre alla rimozione di ostacoli alla circolazione. In volo anche l’elicottero Drago 154, mobilitato per soccorrere una persona rimasta intrappolata in auto a causa dell’acqua alta, che è riuscita successivamente a mettersi in salvo da sola. Fortunatamente non si registrano feriti.

Ma piogge e temporali sono stati diffusi nella regione. Tra gli altri dati pluviometrici (ancora parziali) più rilevanti della giornata in Veneto, segnaliamo: 46mm a Chiampo, 44mm a Teolo, 35mm a Recoaro Terme, 28mm a Padova, 24mm a Verona.

Inoltre, diversi vortici sono stati avvistati nella laguna veneta, ma solo uno probabilmente ha toccato il mare e dunque si può parlare di tromba marina.

Maltempo Veneto, tromba marina a Pellestrina

