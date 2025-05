Maltempo Veneto, padre e figlio morti per il crollo del Ponte a Valdagno: 6 indagati

MeteoWeb

Sei persone sono indagate dalla Procura di Vicenza per il crollo del Ponte dei Nori a Valdagno, avvenuto il 17 aprile, in cui morirono Leone e Francesco Nardon, padre e figlio. L’accusa ipotizzata è omicidio colposo plurimo. Le indagini proseguono con l’ispezione dell’area da parte del sostituto procuratore Cristina Carunchio, affiancata da due consulenti tecnici: un ingegnere idraulico e uno strutturista. Il primo ricostruirà le cause del cedimento, il secondo valuterà la resistenza del ponte, controllato nel 2024, alle sollecitazioni della piena che ha provocato la tragedia.