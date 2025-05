Maltempo Veneto, forti temporali nel Veneziano: grandine grossa a Mirano, tutto imbiancato | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali stanno colpendo il Veneto e ampie zone del Nord Italia a causa dell’azione del Ciclone Jurgen. Gli effetti sono forti piogge ma soprattutto intense grandinate che hanno colpito in particolare il Veneziano, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo. A Mirano, i chicchi di grandine hanno raggiunto anche i 3cm e hanno imbiancato tutto, segno dalla violenza dei fenomeni in atto, dovuta allo scontro tra la massa d’aria fredda portata dal ciclone e quella calda preesistente. Forti grandinate hanno interessato anche il Pordenonese, in Friuli Venezia Giulia, raggiungendo anche qui dimensioni notevoli.

Ma il maltempo continuerà anche nelle prossime ore. Attenzione quindi ai nubifragi, grandine e forti raffiche di vento nelle prossime ore, quindi fino a sera inoltrata.

Maltempo Veneto, violenta grandinata si abbatte su Mirano

