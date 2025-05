Maltempo Veneto: ultimi forti temporali, ma da sabato 24 maggio arriva il sole

MeteoWeb

Il Veneto è ancora alle prese con un’intensa attività temporalesca che continuerà a manifestarsi almeno fino alla tarda mattinata di oggi, venerdì 23 maggio. Tuttavia, all’orizzonte si intravede una graduale tregua. Ecco cosa aspettarsi nelle prossime ore e nel weekend.

Ancora forti temporali, ma la fine è vicina

I principali modelli previsionali confermano che fino alla tarda mattinata sarà possibile assistere a fenomeni temporaleschi di forte intensità, con rovesci improvvisi e localizzati capaci di scaricare in poco tempo grandi quantità di pioggia su aree ristrette.

Questa configurazione può generare accumuli pluviometrici elevati in tempi molto rapidi, con il rischio di alcune criticità idrauliche. Tra i possibili effetti:

Allagamenti localizzati , specie in aree urbane;

, specie in aree urbane; Rigurgiti della rete fognaria secondaria;

secondaria; Difficoltà di deflusso delle acque meteoriche con disagi alla circolazione.

Si raccomanda quindi, almeno fino a metà giornata, prudenza negli spostamenti, in particolare nei centri abitati e nelle zone soggette a problematiche idriche.

Dal pomeriggio arrivano le schiarite

A partire dalla tarda mattinata e soprattutto nel primo pomeriggio, si assisterà a una progressiva attenuazione dei fenomeni. Le nubi lasceranno spazio a ampie schiarite, con l’ingresso di un maggiore soleggiamento e una cessazione delle precipitazioni più significative.

Le temperature, pur rimanendo contenute per il periodo, cominceranno lentamente a risalire:

Minime in pianura comprese tra 12 e 14°C ;

comprese tra ; Massime non oltre i 20°C ;

non oltre i ; Alla quota di 1000 metri, valori compresi tra 5 e 9°C.

Ventilazione settentrionale e clima più asciutto

La giornata sarà caratterizzata da una moderata ventilazione da nord, più marcata su alture e rilievi. Lungo le coste, i venti soffieranno prevalentemente da nord-est, con raffiche localmente sostenute, ma senza fenomeni eccessivi.

Questa configurazione contribuirà a rendere l’atmosfera più asciutta e a dissipare gradualmente la nuvolosità residua, favorendo un contesto più stabile.

Weekend in miglioramento: sabato 24 segna l’inizio di una fase più tranquilla

Le proiezioni per il weekend parlano chiaro: da sabato 24 maggio si assisterà a un lento e graduale miglioramento del tempo. Potranno persistere locali annuvolamenti, ma la tendenza sarà verso una maggiore stabilità atmosferica.

Una nuova fase che dovrebbe traghettare la regione verso giornate più asciutte, miti e soleggiate, almeno per l’inizio della prossima settimana.

Ultime ore di instabilità, poi spazio all’alta pressione

In sintesi, il Veneto sta affrontando le ultime ore di maltempo significativo. I temporali odierni potrebbero ancora causare disagi localizzati, ma il peggio sembra alle spalle.

Già da sabato pomeriggio, il tempo volgerà verso condizioni più tipicamente primaverili e poi estive, con temperature in aumento e cieli via via più sereni. Una tendenza che potrebbe proseguire anche per l’inizio di giugno.

