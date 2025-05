Maltempo Veneto, Zaia: “ieri tornado e bomba d’acqua, VIDEO impressionante”

MeteoWeb

“Un tornado ha investito ieri pomeriggio la pedemontana trevigiana, tra Monfumo e Pederobba. La tempesta ha raso al suolo decine di alberi e danneggiato alcune strutture. Bomba d’acqua ieri anche tra Ponte di Piave e Salgareda, con decine di cantine e garage allagati, e nell’Alta Padovana“, ha affermato Luca Zaia, presidente del Veneto, in un post su Facebook, diffondendo un “video impressionante“, che mostra la furia del vento.

“Sono vicino alle famiglie della nostra Provincia di Treviso colpite ieri dal maltempo. Una tromba d’aria e piogge torrenziali hanno lasciato dietro di sé danni pesanti: alberi abbattuti, case scoperchiate, strade e sottopassi allagati“, ha dichiarato Alberto Villanova, presidente dell’intergruppo Lega-Liga veneta in Regione. “Un pensiero speciale agli Alpini di Onigo, la cui casetta è stata duramente colpita. Un simbolo che fa male vedere ferito” e “grazie ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, ai volontari e agli amministratori locali per il lavoro straordinario in queste ore difficili“.

