Maltempo Vietnam, piogge torrenziali causano gravi allagamenti a Ho Chi Minh City | VIDEO

Questa mattina, forti temporali con precipitazioni fino a 220mm hanno causato allagamenti a Ho Chi Minh City, città del Vietnam del sud. Alle 6:00 locali, forti piogge e tuoni hanno colpito diverse zone della città. La zona intorno al mercato di Thu Duc, comprese le strade vicine come Vo Van Ngan e Dang Thi Danh, è stata allagata. Residenti e autorità hanno dovuto aprire le reti fognarie per far defluire l’acqua. L’acqua è arrivata quasi all’altezza dei sedili delle motociclette, causando il blocco di molti veicoli e lasciando solo gli autobus in grado di muoversi.

Le Dinh Quyet, responsabile del Dipartimento di Previsione della Stazione Idrometeorologica degli Altipiani Meridionali e Centrali, ha affermato che il forte vento da sud-ovest che ha spinto l’umidità dal mare, insieme alla bassa depressione, ha causato piogge diffuse a Ho Chi Minh City. Le precipitazioni hanno superato i 110mm nella città di Thu Duc, i 108mm nel distretto di Binh Chanh e i 220mm a Cu Chi. Quyet ha affermato che precipitazioni superiori ai 100mm a Ho Chi Minh City sono molto rare, mentre precipitazioni superiori ai 200mm sono estremamente rare. L’ultima volta che la città ha registrato precipitazioni superiori ai 200mm è stato nel 2018, a causa della tempesta Usagi.

Al mercato di Thu Duc, i venditori hanno utilizzato teli di plastica e barriere per proteggere i loro negozi dalle inondazioni. “Non vedevo un’inondazione del genere in questa zona del mercato da molto tempo“, ha detto Cao Van Tai, un lavoratore con oltre 20 anni di esperienza.

Alcuni veicoli si sono ribaltati mentre l’acqua continuava a salire. Sono state schierate le milizie per bloccare le strade e limitare l’accesso alle aree più allagate.

Le forti piogge hanno causato allagamenti anche in Quoc Huong Street nella città di Thu Duc, con conseguenti disagi alla circolazione.

Alle 8:00, la pioggia si è attenuata e l’acqua ha iniziato a ritirarsi.

