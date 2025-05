Maltempo, violente inondazioni a Mokwa: almeno 25 morti e 10 dispersi nella Nigeria centrale | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Almeno 25 persone sono morte e 10 risultano disperse a Mokwa, nella Nigeria centrale, a causa di piogge torrenziali che ieri sera hanno provocato gravi inondazioni. Lo riferisce l’Agenzia per la gestione delle emergenze dello Stato di Niger (Sema), secondo cui oltre 50 abitazioni sono state sommerse o spazzate via dalle acque. “L’acqua ha travolto più di 50 case con i loro occupanti”, ha dichiarato il direttore generale della Sema Abdullahi Baba-Arah. Squadre di soccorso e volontari sono impegnati nella ricerca di sopravvissuti, mentre tre persone – una donna e i suoi due figli – sono ricoverate per ferite e shock. Le inondazioni sono frequenti durante la stagione delle piogge in Nigeria (maggio-settembre), aggravate da scarse infrastrutture di drenaggio, costruzioni abusive e accumulo di rifiuti nei canali. Nel 2024, oltre 1.200 persone persero la vita in alluvioni tra le peggiori degli ultimi decenni.