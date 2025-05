Una Mappa Globale Interattiva svela i segreti delle migrazioni marine

MeteoWeb

Un team di ricercatori dell’University of Queensland (UQ) ha lanciato una pionieristica mappa globale interattiva, battezzata MiCO (Marine Migratory Connectivity Online), destinata a rivoluzionare gli sforzi di conservazione marina. Pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Communications, questa innovativa piattaforma offre la prima visione globale e liberamente accessibile dei complessi modelli migratori di oltre 100 specie marine, tra cui uccelli, mammiferi, tartarughe e pesci.

Lily Bentley, del Centro per la biodiversità e le scienze della conservazione dell’UQ, ha sottolineato come MiCO raccolga ed elabori dati da oltre 1.300 fonti, tracciando i percorsi che gli animali marini percorrono attraverso gli oceani del mondo. Lo strumento connette quasi 2mila habitat cruciali, evidenziando l’inderogabile necessità di una cooperazione transfrontaliera per la protezione di queste specie.

Daniel Dunn, direttore del centro, ha evidenziato come la complessa connettività svelata da MiCO sottolinei l’urgenza di iniziative di conservazione coordinate a livello globale, citando il recente Trattato sull’alto mare come un passo fondamentale. I modelli MiCO sono già riconosciuti come una risorsa preziosa per informare l’attuazione di questo trattato, aiutando i decisori politici a comprendere le interconnessioni tra le proprie nazioni e la biodiversità dell’alto mare.

Con l’obiettivo di mappare la connettività generata dalle specie migratorie marine nella maniera più completa possibile, i ricercatori prevedono future espansioni di MiCO, considerando che oltre due terzi delle specie migratorie marine devono ancora essere valutate. Questa piattaforma si preannuncia uno strumento cruciale per guidare strategie di conservazione basate su dati scientifici solidi.