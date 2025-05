Mare Adriatico, è già tempo per il primo tuffo? Ecco le temperature

MeteoWeb

Con l’arrivo di maggio e i primi giorni davvero miti dell’anno, cresce la curiosità — e spesso la speranza — di potersi concedere il primo bagno in mare. Ma quanto è calda l’acqua lungo il versante italiano dell’Adriatico in questo periodo? Se stai pianificando un weekend a Riccione, Rimini o Venezia, è essenziale conoscere le temperature medie del mare per non farsi trovare impreparati.

In questo articolo analizziamo i valori attuali rilevati nelle principali località adriatiche italiane, confrontandoli con le medie climatologiche del mese di maggio. Il risultato è una fotografia dettagliata e autorevole dell’Adriatico all’inizio della stagione balneare.

Quanto è caldo il mare Adriatico a maggio? Le medie climatologiche

Storicamente, la temperatura superficiale del mare Adriatico lungo le coste italiane oscilla, nel mese di maggio, tra 17,5°C e 19,1°C. Si tratta di valori medi che riflettono il graduale riscaldamento della superficie marina dopo i mesi invernali. L’acqua, a inizio maggio, risulta in genere ancora fresca, soprattutto per i bagnanti meno audaci.

Ecco alcuni esempi di medie storiche registrate in località balneari rappresentative:

Rimini : 17,6°C

: 17,6°C Riccione : 18,3°C

: 18,3°C Venezia: 18,1°C

Questi valori sono calcolati su base trentennale e offrono un riferimento utile per valutare se le attuali condizioni siano sopra o sotto la norma stagionale.

Valori minimi e massimi: quando il mare è più freddo (o sorprendentemente caldo)

Anche se le medie danno una buona indicazione generale, i valori reali possono variare sensibilmente:

Le temperature più basse , in particolare durante le prime giornate del mese, possono scendere fino a 14–15°C .

, in particolare durante le prime giornate del mese, possono scendere fino a . In giornate particolarmente soleggiate, l’acqua può raggiungere o superare i 20°C. È il caso di Rimini a fine aprile 2025, dove si è toccato un record di 20°C.

Queste fluttuazioni sono normali e dipendono da variabili come radiazione solare, vento e andamento delle temperature atmosferiche.

Temperature attuali del mare Adriatico – maggio 2025

I dati più recenti, provenienti dalla rete mareografica nazionale, indicano che in questi giorni il mare Adriatico è più caldo della media in diverse località:

Località Temperatura attuale (inizio maggio 2025) Venezia 19,7°C Ravenna 18,9°C Ancona 20,4°C San Benedetto del Tronto 20,4°C Ortona 19,7°C Bari 19,3°C

Questi numeri confermano che la stagione balneare si sta avviando in anticipo, almeno dal punto di vista delle temperature marine.

È già tempo di fare il bagno?

Dal punto di vista fisiologico, la soglia di comfort per la maggior parte delle persone si aggira attorno ai 22°C–24°C. Tuttavia, molti appassionati del mare non si fanno spaventare da qualche grado in meno, soprattutto se le temperature dell’aria sono già elevate.

A inizio maggio, nonostante il mare sia ancora relativamente freddo, chi pratica sport acquatici o attività all’aria aperta approfitta spesso di queste giornate miti per godere delle spiagge prima dell’affollamento estivo.

Conclusione: una primavera eccezionalmente mite spinge il mare verso l’estate

Le condizioni attuali del mare Adriatico nel maggio 2025 indicano un trend di riscaldamento anticipato rispetto alla media stagionale. Con temperature già attorno o superiori ai 20°C in molte zone, tutto fa pensare a un’estate anticipata dal punto di vista climatico.

Se stai organizzando una fuga al mare in questo periodo, tieni d’occhio gli aggiornamenti meteo-mare e approfitta dei primi caldi: la costa adriatica potrebbe offrirti un anticipo d’estate già ora.

