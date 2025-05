Marte, il piano di bilancio di Trump cancellerebbe la missione Mars Sample Return. Per gli esperti è un “importante passo indietro”

MeteoWeb

Il rover Perseverance della NASA è al lavoro all’interno del cratere Jezero, su Marte, dopo il suo atterraggio nel febbraio 2021. Questo robot delle dimensioni di un’auto ha raccolto con dedizione campioni selezionati da tutta l’area, posizionandoli con cautela sulla superficie del Pianeta Rosso e riponendoli al suo interno. Questi reperti potrebbero contenere tracce di vita passata su quel mondo enigmatico, polveroso e minaccioso. La NASA e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) stanno da anni elaborando attentamente piani per inviare future sonde spaziali su Marte e trasportare sulla Terra quei frammenti e odori di atmosfera raccolti da Perseverance per una rigorosa ispezione da parte di apparecchiature all’avanguardia.

Tuttavia, il progetto di bilancio per l’anno fiscale 2026 del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, pubblicato il 2 maggio dall’Office of Management and Budget (OMB), prevede una riduzione del 24,3% dei finanziamenti principali della NASA e potrebbe tagliare del 47% il budget scientifico dell’agenzia spaziale. Una delle vittime di questo clamoroso taglio è il progetto Mars Sample Return (MSR).

Infatti, l’MSR è etichettato nel bilancio 2026 proposto dalla Casa Bianca come “grossolanamente fuori bilancio e i cui obiettivi sarebbero raggiunti da missioni umane su Marte“, spiegando che l’MSR non dovrebbe riportare i campioni prima del 2030.

Il bilancio preliminare della Casa Bianca afferma che il suo intento è in linea con gli obiettivi dell’Amministrazione di “tornare sulla Luna prima della Cina e mandare un uomo su Marte“, con il bilancio che riduce la ricerca a bassa priorità e termina missioni insostenibili come l’MSR.

Tuttavia, alcuni esperti affermano che la missione ha ancora un’ampia gamma di risultati scientifici e di volo spaziale da offrire, in linea con la spinta dell’amministrazione a portare l’uomo su Marte.

Un forte shock per il prezzo della missione

Per capire perché questa missione sia diventata così costosa, dobbiamo guardare alla storia dei voli spaziali grazie a John Connolly, un veterano della NASA con 36 anni di esperienza che ha diretto la progettazione di missioni umane sulla Luna e su Marte. Ora è professore di pratica presso il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale della Texas A&M University.

Il Mars Sample Return è al centro dell’attenzione della NASA sin dalla metà degli anni ’70, quando si studiava la modifica di un lander Viking per Marte in modo che eseguisse un ritorno di campione relativamente semplice, ha dichiarato Connolly a Space.com. “È sempre stato considerato il Santo Graal delle missioni robotiche su Marte, ed è stato ampiamente studiato ormai da cinquant’anni”.

In questi decenni, anche il Mars Sample Return è diventato più complesso, ha affermato Connolly. I concetti originali degli anni ’70 non tenevano conto dei requisiti più recenti per la protezione planetaria o della necessità di campioni accuratamente selezionati.

“L’aumento dei requisiti MSR ha naturalmente aumentato la complessità e i costi a ogni iterazione del concetto di missione MSR, fino a raggiungere l’attuale progettazione di una missione multi-lancio, multi-veicolo spaziale e multi-campione”, ha affermato Connolly.

In effetti, negli ultimi anni, diverse revisioni del progetto MSR da parte di gruppi indipendenti hanno evidenziato un forte shock per il prezzo del progetto MSR. Un’ultima stima si aggirava sugli 11 miliardi di dollari, con la restituzione dei campioni sulla Terra nel 2040, considerata dalla stessa NASA troppo costosa e non realizzabile entro tempi accettabili. L’anno scorso, un altro gruppo di valutazione ha concluso che era possibile restituire campioni da Marte già nel 2035, per un costo di circa 8 miliardi di dollari.

Riduzione del rischio

“La nostra conoscenza di Marte è giunta al punto che le domande che ci poniamo possono essere affrontate al meglio con i campioni restituiti”, ha affermato Bruce Jakosky, ricercatore senior e professore emerito presso il Laboratorio di Fisica Atmosferica e Spaziale dell’Università del Colorado a Boulder. “Decidere di non riportarli indietro, o di rimandare a un futuro indefinito con missioni umane, significherebbe fare un passo indietro importante nell’esplorazione del Sistema Solare e dell’Universo e nel continuare a sviluppare la nostra comprensione scientifica del mondo che ci circonda“, ha affermato Jakosky.

Il ritorno di campioni da Marte consentirà una “riduzione del rischio” per le missioni umane, ha aggiunto Jakosky. Ci permetterebbe di determinare il rischio per la salute umana derivante dalla polvere marziana e dalle sostanze chimiche potenzialmente dannose presenti nella polvere, ha aggiunto, come i perclorati tossici precedentemente identificati su Marte.

Jakosky ha anche sottolineato che il ritorno di campioni da Marte sulla Terra risolverebbe i problemi tecnici prima dell’invio di esseri umani. “Sarebbe la dimostrazione del primo viaggio di andata e ritorno su Marte“, ha affermato, “e ci permetterebbe di risolvere importanti problemi di protezione planetaria, in modo da non mettere a rischio la Terra a causa di possibili microbi marziani“.

La pensa allo stesso modo John Rummel, ex Presidente e fondatore del panel sulla protezione planetaria del COSPAR, un convegno internazionale di esperti. In precedenza ha lavorato presso la sede centrale della NASA (dal 1986 al 1993 e dal 1998 al 2008) come scienziato senior per l’astrobiologia e come responsabile della protezione planetaria della NASA. “Vorremmo sapere molto sull’ambiente di Marte – la polvere, ad esempio – prima di immergerci le persone. Il Mars Sample Return è un modo per ottenere queste informazioni, dimostrando al contempo di poter effettuare un viaggio di andata e ritorno sicuro. Fare qualcosa di simile con un equipaggio in missione potrebbe accelerare la progressione verso una permanenza sicura su Marte, ma la sicurezza deve essere una priorità assoluta sia per l’equipaggio che per il loro eventuale ritorno sulla Terra”, ha affermato Rummel.

Prospettiva lungimirante

“Il sogno di Marte è tornato“, afferma Robert Zubrin, fondatore della Mars Society. Zubrin vede la cancellazione del programma MSR in modo diverso, collegando la sua visione lungimirante al sistema di lancio SpaceX Starship di Elon Musk, ancora in fase di sviluppo. Zubrin prevede l’utilizzo iniziale di numerosi esploratori robotici su Marte, poi una spedizione robotica, seguita da umani su Marte. “Penso che sia possibile, ma richiederebbe la massima attenzione da parte della NASA, di SpaceX, di Musk e dell’amministrazione Trump“, ha affermato Zubrin.

Detto questo, tuttavia, sostiene che il budget di Trump per la NASA, così com’è, stia già andando a scombussolare le prime due fasi del piano, cercando di smantellare il programma di esplorazione di Marte della NASA. “Devono cambiare rotta“, ha consigliato Zubrin. “Se lo facessero, un’ondata di esploratori robotici nel 2028, una spedizione robotica nel 2031 seguita da una missione umana nel 2033 potrebbero ancora essere realizzate”, ha detto.

Motivazione di fondo

Jakosky riconosce che la “scienza” non è l’unica ragione per inviare esseri umani su Marte. “Anche la NASA considera la posizione e l’ispirazione nazionali come mezzi convincenti. Ma tutti questi falliscono se finiamo per inviare persone come trovata pubblicitaria, o semplicemente per quelle che sono state chiamate ‘bandiere e impronte’. La motivazione di fondo per l’invio di persone deve essere sufficientemente convincente da giustificare il rischio per quelle persone e il costo delle missioni“, ha detto Jakosky.

La scienza può fornire gran parte di questa giustificazione, conclude Jakosky. “Oggi abbiamo l’opportunità di implementare la scienza in un modo che abbia senso dal punto di vista programmatico, di bilancio e di gestione del rischio. E non è forse questo lo scopo dell’esplorazione spaziale?”.