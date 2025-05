Le matematiche italiane brillano: nuova generazione al femminile

MeteoWeb

In Italia è un momento d’oro per le matematiche: riconoscimenti internazionali, crescente interesse tra le studentesse e una rete di eventi che celebra il talento femminile nella scienza dei numeri. Un’occasione ideale per riflettere su questo fermento è la Giornata Internazionale delle Donne in Matematica, che si tiene ogni 12 maggio dal 2018 in onore di Maryam Mirzakhani, prima donna a ricevere la medaglia Fields.

Spiccano i recenti premi europei assegnati a Maria Colombo e Cristiana De Filippis, e le ottime prestazioni della squadra italiana alle Olimpiadi della Matematica. Nel mese attorno al 12 maggio sono previsti oltre diversi eventi in tutta Italia: da Milano a Salerno, con mostre, performance teatrali e lezioni pubbliche. Tra gli appuntamenti più attesi, l’intervento di Elena Giorgi (Columbia University) sulla matematica dei buchi neri. L’obiettivo, come ricorda l’Associazione Internazionale delle Donne in Matematica, è ispirare le nuove generazioni e costruire un ambiente scientifico più inclusivo.