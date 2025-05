Dal maxi scoiattolo ai pacchi smarriti: tante curiosità alla Fiera Campionaria di Padova

MeteoWeb

C’è sempre ressa davanti ai cestoni dei pacchi smarriti. Al padiglione 7 della 104ª Fiera Campionaria di Padova, al prezzo di 2,90 euro all’etto si possono comprare dei prodotti “a scatola chiusa” (è proprio il caso di dirlo): sono i pacchi smarriti rimasti in giacenza ai corrieri, che vengono proposti a sorpresa da una ditta francese che invita a questa sorta di roulette dell’acquisto.

Sono tante le curiosità che si incontrano tra gli stand di 300 aziende italiane e straniere nei 5 padiglioni della manifestazione aperta fino al 18 maggio (dalle 16 alle 23 nei feriali e dalle 10 alle 23 sabato e domenica prossimi) con eventi live, mostre e ristorazione dal mondo a ingresso gratuito. E’ il caso degli aeromodelli radiocomandati costruiti dai soci del gruppo G.A.F.T. di Padova: come si vede al padiglione 4 si tratta di repliche storiche (caccia di portaerei Usa e Sai Marchetti detto “il gobbo”), ma anche aerei a motore e alianti moderni che partecipano a competizioni e acrobazie e i cui voli sono gestiti dall’ente nazionale Enac come fossero aerei di linea. Tra gli arredamenti da interni e da esterno che occupano il padiglione 5 spicca un gigantesco scoiattolo verde con luci interne, di 260 x260 centimetri e dal peso di 238 kg: prodotto a Milano assieme ad altri personaggi disegnati da Alberto Tresin che propone anche lottatori di Sumo, maialini, talpe- luce sempre in plastica e con funzione di giocosi complementi d’arredo.

Alla Campionaria le aree tematiche sono 7: Shopping, Food, Vinaria, On the Road, Idee da abitare, In Famiglia, Eventi Live.

Shopping e Food al padiglione 7 con abbigliamento e accessori moda, cosmetica, prodotti italiani e internazionali, più proposte alimentari e specialità enogastronomiche regionali e articoli casalinghi. Nel padiglione 8 On the Road si rivolge invece alle novità automobilistiche dell’anno portate da concessionari, con proposte che riguardano anche l’usato sicuro, e-bike, moto enduro e scooter. Nello stesso padiglione anche la cultura con le proposte librarie e con 13 associazioni imprenditoriali e culturali riunite da Venicepromex, mentre la mostra fotografica Donne fuori dall’ombra organizzata al padiglione 5 dal Club per l’UNESCO di Padova in collaborazione col Comune di Padova, presenta le donne inventrici di cui pochi sanno. Sempre al padiglione 5, Idee da abitare, arredamenti da interno e da esterno, complementi d’arredo, cucine, camere, ma anche prodotti e servizi per edilizia, soluzioni green per chi vuole costruire o ristrutturare casa, sistemi di videosorveglianza, impianti domestici di depurazione – riscaldamento e rinfrescamento. Al padiglione 4 esibizioni di gruppi cinofili ed esposizione di mezzi e tecnologie delle forze dell’ordine, dell’Esercito Italiano, di Vigili del Fuoco e Croce Verde. Ristorazione al padiglione 7 e all’esterno, per gustare specialità tipiche argentine, emiliane e venete; e due palchi per concerti live e danza.

A tutto questo si unirà dal 16 al 18 maggio in galleria 78 l’evento Vinaria, con degustazioni e vendite dirette di vini pregiati da parte di 28 case vinicole e cantine di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia e Portogallo.

Gli eventi di mercoledì 14 maggio

Jazz Console: musica sul palco della Galleria 78 dalle ore 10.30 alle 22.30.

Ricerca dispersi: nel ring del padiglione 4, dimostrazioni di obbedienza di cani addestrati e ricerca persone disperse con l’associazione sportiva Dog in Bloom di Maserà (PD).

Sinqueschei: sul palco esterno del viale centrale in Campionaria alle ore 20 spettacolo di Sinqueschei, band hard rock anni ’80 originaria di Vigonza (PD). I cinque musicisti che cantano rigorosamente in idioma veneto, sono: Andrea Barollo (voce), Paolo Baldon e Matteo Boldrin alle chitarre, Matteo Fattore al basso e Andrea Segato (batteria).