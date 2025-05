Medicina, Bernini: “chimica, fisica e biologia nel primo semestre”, poi l’esame di accesso

MeteoWeb

Chimica, fisica e biologia: queste le materie che dovranno studiare gli aspiranti studenti di medicina nel primo semestre detto ‘filtro’. La preparazione sarà gratuita e sarà predisposta dalle singole università. Lo ha detto il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso del question time al Senato a proposito della riforma di accesso a Medicina.

“Per quanto riguarda i quiz, vorrei definire con molta chiarezza la fine dei quiz che viene certificata da questa riforma, perché si terrà un semestre caratterizzante che di subito frequenteranno, parteciperanno in presenza o potranno collegarsi, ma questo sarà parte dei decreti ministeriali. All’esito di questo semestre si studieranno tre materie caratterizzanti, chimica, fisica e biologia per cui non sarà necessario fare alcun corso di preparazione, la preparazione sarà gratuita e predisposta dalle singole università”.

“Per 6 mesi – ha aggiunto Bernini rispondendo a un’altra interrogazione sullo stesso argomento – diamo a studentesse e studenti italiani la possibilità di studiare tre materie all’esito delle quali saranno valutati e riceveranno un voto dopo essersi formati e aver acquisito conoscenze, competenze e crediti formativi che potranno spendere ovunque”.

Disincentivato qualsiasi corso di preparazione

Considerando quindi che nel semestre si studieranno le tre materie indicate dal Ministro – chimica, fisica e biologia – ha aggiunto: “quindi mi permetto di disincentivare qualsiasi corso costoso di formazione perché non è assolutamente necessario. Questo mi permetto di segnalarlo con molta fermezza e determinazione perché, come sapete, i test erano correlati anche da un orribile mercato della formazione costosissima e un altrettanto orribile mercato del turismo universitario forzato presso università straniere da cui le nostre studentesse e studenti facevano fatica a tornare. All’esito del semestre – ha concluso – ci saranno esami di profitto con voti che renderanno possibile l’accesso a una graduatoria nazionale. Naturalmente i parametri saranno adeguati, sarà tutto organizzato a livello nazionale”.