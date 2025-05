Una medusa cyborg per esplorare i misteri degli oceani

MeteoWeb

Grazie a speciali “meduse cyborg” sarà possibile esplorare le meraviglie degli oceani in modo efficiente e green. È quanto emerge da uno studio guidato dall’Università di Tohoku e pubblicato sulla rivista Nature Communications. Per realizzare le loro meduse cyborg, i ricercatori hanno studiato il modo di muoversi di questi animali e hanno deciso di impiantargli specifici sistemi elettrici per migliorarne e indirizzarne la locomozione. “Il nostro team di ricerca si è posto due domande interconnesse“, affermano gli studiosi. “In primo luogo, possiamo identificare un modello di impulsi che la medusa accetti, consentendole di nuotare a velocità predeterminate senza eccessivo stress? In secondo luogo, una volta che la medusa risponde a questi segnali, possiamo sviluppare uno strumento di intelligenza artificiale compatto in grado di prevederne il movimento in qualsiasi direzione? Rispondendo a queste domande, potevamo aprire la strada alla realizzazione di sonde cyborg oceaniche a basso consumo energetico ed ecocompatibili”.

Il team ha posizionato elettrodi miniaturizzati sull’anello muscolare della medusa e ha erogato brevi impulsi elettrici ogni 1,5-2 secondi. Ogni evento di nuoto è stato registrato utilizzando una telecamera con 2 specchi e la traiettoria tridimensionale completa è stata ricostruita su un computer portatile. La temporizzazione dell’impulso più efficace si allineava al ritmo naturale della medusa, con conseguente aumento della velocità di nuoto. Questi dati sono stati quindi inseriti in un modello di intelligenza artificiale ibrido leggero a “serbatoio fisico” che incorpora il corpo della medusa come componente integrante del sistema computazionale. Il modello ha dimostrato una sufficiente accuratezza nel prevedere le velocità future in tutte le direzioni trasversali.

L’idea di un organismo vivente che agisce come un dispositivo computazionale può sembrare fantascienza, ma ha il potenziale per rivoluzionare diversi campi. In robotica, gli organismi dal corpo molle potrebbero ispirare innovazioni in progetti caratterizzati da proprietà di auto-riparazione e flessibilità. Nella ricerca sul clima, flotte di meduse cyborg potrebbero navigare negli oceani per lunghi periodi, mappando temperatura, salinità e inquinamento da plastica senza bisogno di batterie.