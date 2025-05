“Mein Schiff Flow”: la nuova frontiera della crocieristica sostenibile

MeteoWeb

È stata varata oggi a Monfalcone la “Mein Schiff Flow“, la seconda nave della nuova classe InTUItion, progettata per una navigazione più ecologica. Costruita da Fincantieri per TUI Cruises, la nave gemella della “Mein Schiff Relax” (consegnata nel febbraio scorso) rappresenta un passo avanti nella transizione energetica del settore navale. Con una stazza lorda di circa 160mila tonnellate, è alimentata da un sistema dual-fuel che combina Gas Naturale Liquefatto (LNG) e Marine Gas Oil (MGO), con la possibilità futura di utilizzare combustibili a basse emissioni come bio-LNG o e-LNG. Il progetto, sviluppato da Fincantieri, punta a rendere la crocieristica sempre più sostenibile e a basso impatto climatico.

Tra le soluzioni innovative figurano convertitori catalitici Euro 6, una turbina a vapore per il recupero del calore dai generatori diesel e un sistema di allaccio elettrico alla banchina, riducendo quasi a zero le emissioni durante le soste in porto. A bordo sarà presente anche un sistema avanzato per il trattamento dei rifiuti organici, che li trasformerà in materiali riciclabili tramite un processo termico.

Il debutto in mare della “Mein Schiff Flow” è previsto per metà 2026.