Meloni: “l’obiettivo è restituire all’Italia il ruolo di superpotenza turistica”

L’Italia è “una destinazione turistica sempre più amata e sempre più ricercata. Era questo l’obiettivo che ci eravamo posti all’inizio del nostro mandato e che continueremo a perseguire, con costanza e determinazione per restituire all’Italia quel ruolo di superpotenza turistica che la sua infinita bellezza le consegna e le impone. Ruolo che la nostra Nazione, grazie anche a voi, è nelle condizioni di sapere interpretare al meglio“: è quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio all’Assemblea generale di Federalberghi. “Ho sempre considerato il turismo come uno dei motori trainanti dell’economia italiana. E da questa convinzione è nata la scelta, all’atto della formazione del Governo, di ripristinare il Ministero del Turismo, dotandolo di portafoglio e risorse importanti. È una scelta che si è rivelata vincente, perché ha permesso di disegnare una strategia a lungo termine e di dare risposte concrete al comparto, portando anche a meta riforme attese da tempo. E di questo devo ringraziare prima di tutto il Ministro Daniela Santanché, che ha saputo costruire un’azione organica e di sistema“.