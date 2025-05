“Messaggeri del Tempo e dello Spazio”: il nuovo spettacolo planetario gratuito di NSF NOIRLab

MeteoWeb

NSF NOIRLab, finanziato dalla National Science Foundation (NSF) statunitense, ha pubblicato lo spettacolo planetario fulldome “Messaggeri del Tempo e dello Spazio”. Questa produzione scaricabile gratuitamente porta la combinazione dell’Osservatorio Internazionale Gemini, finanziato in parte da NSF e gestito da NSF NOIRLab, e dell’Osservatorio Vera C. Rubin dell’NSF-DOE, finanziato da NSF e dall’Office of Science del Dipartimento dell’energia statunitense (DOE) e gestito congiuntamente da NOIRLab e SLAC del DOE, in prima linea nella ricerca dell’umanità per comprendere il nostro cosmo in continua evoluzione. L’uscita di questo spettacolo arriva in preparazione della pubblicazione delle immagini First Look dell’Osservatorio Rubin, prevista entro la fine dell’anno. Le anteprime mondiali del nuovo spettacolo si sono tenute all’Imiloa Astronomy Center di Hilo, nelle Hawaii, e al Flandrau Science Center & Planetarium di Tucson, in Arizona, la sera del 22 maggio 2025.

Questo spettacolo immersivo al planetario è stato reso possibile grazie a un finanziamento NSF, Gemini in the Era of Multi-Messenger Astronomy ( GEMMA ), che mira a promuovere il ruolo di leadership dell’Osservatorio Internazionale Gemini nell’ambito dell’astronomia multi-messaggero. Il finanziamento sostiene anche l’aggiornamento dell’Osservatorio Internazionale Gemini con nuova strumentazione e infrastrutture innovative per supportare osservazioni di follow-up nel dominio del tempo e multi-messaggero. GEMMA ha inoltre sostenuto diverse iniziative educative e di comunicazione che, oltre a questo programma planetario, includono materiali didattici per promuovere carriere in campi scientifici e tecnologici correlati e workshop di formazione per giornalisti scientifici.

Le moderne survey astronomiche, come la futura Rubin Observatory Legacy Survey of Space and Time ( LSST ), rileveranno fino a 10 milioni di cambiamenti nel cielo ogni notte, con avvisi generati in pochi minuti. Tuttavia, molti di questi avvisi richiederanno osservazioni aggiuntive per comprendere i fenomeni fisici. Gli osservatori che forniscono questo fondamentale follow-up devono essere in grado di rispondere in modo rapido ed efficiente. Con i nuovi miglioramenti apportati dal progetto GEMMA, Gemini diventerà un leader globale in queste osservazioni di follow-up, in grado di studiare gli obiettivi più deboli e di massima priorità. Lo spettacolo del planetario mette in luce come Gemini collaborerà con gli osservatori che monitorano il cielo notturno alla ricerca di eventi astronomici emozionanti che cambiano nel tempo, come l’Osservatorio Rubin. A volte, la luce non è l’unico indicatore di questi eventi a breve termine. Il pubblico imparerà come le informazioni possano raggiungerci attraverso altri messaggeri come i raggi cosmici, le sfuggenti particelle chiamate neutrini e persino le onde gravitazionali che attraversano l’Universo.

Le dichiarazioni

“L’astronomia sta prendendo tante nuove ed entusiasmanti direzioni, dagli strumenti di osservazione come l’Osservatorio Vera C. Rubin ai fugaci segnali di onde gravitazionali provenienti dalla collisione di stelle di neutroni e buchi neri”, afferma Peter Michaud, direttore dello spettacolo. “Sia l’astronomia multi-messaggero che quella del dominio del tempo svelano nuovi misteri cosmici ogni sera. Capire come gli astronomi stanno svelando questi misteri è ciò che il pubblico potrà sperimentare visitando il proprio planetario e immergendosi in questo spettacolo”.

Rendendo disponibile gratuitamente “Messaggeri del Tempo e dello Spazio”, NOIRLab e NSF mirano a consentire ai planetari di tutto il mondo di offrire una programmazione di alta qualità e di coinvolgere il pubblico con contenuti fulldome all’avanguardia. “È una gioia poter offrire questo spettacolo alla comunità dei planetari”, afferma Ron Proctor, motion graphic designer di NOIRLab e produttore del film. Oltre allo spettacolo completo, saranno disponibili clip e fotogrammi singoli per il download online. Parti di “Messaggeri del Tempo e dello Spazio” sono state realizzate con Blender, un software di computer grafica 3D gratuito e open source. “Blender è gratuito per il pubblico, condividendo il valore di NOIRLab nella distribuzione di risorse di visualizzazione scientifica e consentendoci di ampliare la portata della comprensione scientifica”, afferma Proctor.

Lo spettacolo è disponibile in formato 4K fulldome e può essere scaricato online. Sono disponibili anche un trailer, la locandina, materiali didattici e la sceneggiatura.